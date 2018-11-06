GÜNÜN EGZERSİZİ: RENEGADE ROW





Renegade row hareketi, klasik plank hareketini bir üst seviyeye taşıyor. Çünkü dambılı kaldırdığın anda merkez bölgen, vücudunun dengede kalması için daha çok çalışıyor. Hareketin tüm inceliklerini anlatıyoruz.

NASIL YAPILIR?

1. Şınav pozisyonunda dur ve ellerini bir çift dambılın üzerine yerleştir.

2. Karnını sık ve sol dambılın üzerine bastırırken sağ dambılı göğüs kafesine doğru çek. Dirseklerin yukarı baksın.

3. Dur, ağırlığı indir. Diğer dambıl ile aynısını tekrarla.

Renegade row yaparken dikkat etmen gerekenler

A. Hızlı kaldırıp indirme: Bu, sadece kollarını kullandığının göstergesidir. Oysa merkez bölgeni ve yan karın kaslarını da devreye sokmalısın. Dirseklerine ve dambılı yavaşça kaldırmaya odaklan.

B. Dengesiz kalça: Belini düz tutmamak sakatlığa davetiye çıkarabilir, bu yüzden karın kaslarını daha çok kullan veya kaldırdığın ağırlığı azalt. Sırtında bir kâğıt olduğunu düşün ve onu yere düşürmemeye çalış.

