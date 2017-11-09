GÜNEŞSİZLİK DENGEMİZİ BOZUYOR!





Güneşin eksikliği en çok vücudun kalsiyum dengesine etki ediyor.

Hisar Intercontinental Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfiye Müslümanoğlu, “Kemiklerdeki kalsiyum kana geçiyor. Kemiklerle beraber kas gücü de zayıflıyor” diyor. Ayrıca kırık, düşme gibi risklerin yanı sıra unutkanlık ve depresyon eğiliminin de arttığını söylüyor.

Kış aylarında her gün 10.00-15.00 saatleri arasında en az 30 dakika güneşe çıkmalısın. UVB ışınlarının camdan, giysilerden ve güneş koruyucu kremlerden geçmediğini unutma. Tenin güneşe ışınlarına direkt temas etmeli. Vücudunun en az yüzde sekizlik bölümünün güneş alması gerekiyor.

