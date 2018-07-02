GÜNEŞ ÜRÜNLERİNİN DOKULARI DEĞİŞİYOR





Güneş ürünleri, kendimizi daha iyi korumamızı sağlamak için duyularımıza da hitap ediyor. Kozmetik markaları, her iki saatte bir güneş ürünü uygulamasını kolaylaştırmak için yeni doku ve aktif maddeler arayışını devam ettiriyor. Peki, ama nasıl? Öncelikle düzenli uygulamanın önüne geçen faktörler ortadan kaldırılmaya çalışılıyor, çünkü ıslak vücuda krem sürüp bembeyaz dolaşmak şimdilik imkânsız. Üstelik ıslak tenle temas eden SPF 50’nin 30’a düştüğünü de unutmamak gerek. Bazı markalar, güneş ürünlerinde kullanılan yüzey aktif maddelerin konsantrasyonunun düşürülmesi ve su geçirmeyen polimerlerin entegre edilmesi sonucu uygulama esnasında suyun yerini alan bir doku yaratmayı başardı. Hatta artık okuduğunuz kitabı lekeleme riski bile ortadan kalktı. “Kuru” spreylerin damlacıkları artık cilde temas eder etmez cilt tarafından emiliyor. “Kum karşıtı” formüller ise epidermisi tahriş etmeden deriye kum yapışmasını engelliyor. Bizde kremlerimizle oynama isteği uyandıran, krem şanti formundaki kremler ise cildi ferahlatarak yumuşacık bir his veriyor.

Bizim seçtiklerimiz

Yüzün için Bioderma’nın Photoderm Max Aquafluid SPF 50+ (84,50 TL) güneş koruyucusunu kullanabilir, vücudunuz içinse sprey özelliğiyle kullanımı pratik olan Daylong’un Sensitive Spray SPF 30 (94 TL) ürününü tercih edebilirsin. Tabii saçlarını da unutmaman gerek. Saçını güneş ve denizin yıpratıcı etkilerinden korumak için durulamaya gerek olmayan Kérastase’ın Soleil Micro-Voile Sprey’ini (130 TL) öneririz.

Kérastase Soleil Micro-Voile Sprey

Yaz parfümü

Bilinenin aksine, parfümlerin içeriğindeki alkol değil, kullanılan bazı koku molekülleri güneşte leke bırakmaya neden oluyor. Cilt lekelerini en az seviyeye indirmek için, yaz sezonuna özel üretilen hafif kokulu vücut spreylerini veya parfümlü güneş kremlerini tercih edebilirsin. Nuxe’ün Sun Vücut Spreyi’ni (105 TL) dene.

Parlak bir okuma

Alex Garland’in sinemaya da uyarlanan “Kumsal” kitabındaki karakterlerin güneşten altın rengine dönmüş parlak tenlerini hatırlayın. Güneşin nimetlerinden faydalanarak hepimiz bronzlaşmaya bayılıyoruz ama D vitamini ihtiyacımızı karşılamak acaba gerçekten bu kadar zahmetli mi? “D Vitamini Devrimi” adlı kitabında Dr. Soram Khalsa, konuyu derinlemesine inceliyor.



