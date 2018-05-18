GÜNEŞ LEKELERİ KABUSUN OLMASIN





Cilt lekeleri bahar ve yaz aylarında kabusun olmasın. Tüyolarımız için okumaya devam et!

Yaz aylarında sıcak hava ve güneş ışınlarından dolayı ciltteki lekeler artıyor. Ancak medikal tedavi ile lekeler silinebiliyor. Leke tedavilerinde planlamada lekenin tipi, oluşma şekli, derinliği öneml teşkil ediyor. Dermatolog Yelda Bice, lekeye yaklaşımda ağırlıklı olarak lazerli tedavilerin özellikle de q anahtarlı lazerlerin dünyada da bizde de ağırlıklı olarak kullanıldığını; bunların PRP, leke mezoterapileri bazen yüzeysel lekeler için soyucu tedaviler ile de desteklenebildiğini söylüyor.

Ancak tedavilerin kişinin genetik olarak lekeye yatkınlığını ortadan kaldırmadığını unutmaman gerekiyor. İşte bu yüzden güneşten koruyucu önlemler alman şart.

Cildin güneş ışınlarından nasıl etkileniyor?

Güneşin cildimizle buluşması bir yandan güzelken, bir yandan da tedbirli davranılmadığında hasarlara sebep oluyor. Genetik faktörlerin dışında dış etkenler de bunda önemli rol oynuyor. En önemlilerinden biri de bilimsel olarak da kanıtlı ‘’foto yaşlanma.

Güneş lekelerden, nem kaybına, yapıtaşlarının hasarının artmasına, hatta prekanseröz yani kanser öncülü lezyonların oluşmasına kadar ciltte birçok hasara sebebiyet verebiliyor.

Cildin için en önemli şey…

Düzenli ve dengeli beslenmek, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, gün içinde yeterli sıvı tüketimine önem göstermek, uyku düzenimize dikkat etmek, stresten uzak durmak yaşam kuralların arasında olmalı. Dermatolog Bice, sağlıklı bir cilde sahip olmak için; cildi temizlemek, cilde uygun ürün kullanmak ve zararlı ışınlardan düzenli korumanın önemli olduğunu belirtiyor.

Önerimiz güneş kremini çantandan hiç eksik etmemen yönünde… Zira leke oluşumunda en önemli etken ultraviyole ışığı olduğundan, leke oluşumuna yatkın alanları 30-50 faktörlü güneş koruyucularla koruman gerekiyor. Koruyucu kremini dışarı çıkmadan en az 20 dakika önce sür ve ortalama 3 saat sonra yenilemen gerektiğini unutma.

Ayrıca antioksidanlar da cildini hem koruyor hem de tamir mekanizmaları sayesinde onarıma katkıda bulunuyor. A,C ve E vitamininden zengin yiyecekler, selenyum ve koenzim q10 kırışıklıkları, güneş yanığı olma ve cilt kanseri oluşma ihtimalini azaltıyor.

Maskeler de güneş lekelerinden kurtulmana yardımcı olabiliyor. Örneğin ballı maskeye şans verebilirsin. Bal kuru ciltleri nemlendirirken, lekelerin kaybolmasına yardımcı oluyor. İyileştirici ve doku üretimini arttıran özelliği sayesinde de cildini temizliyor. Nasıl yapabileceğine gelince: Öncelikle cildini temizle. Bir yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı içme suyu, yarım limon suyunu karıştır. Karışımı cildine uygula ve 5 dakika beklet. Duruladıktan sonra 1 yemek kaşığı bal ve yarım limon suyunu karıştır ve bir pamukla cildine sür. 20 dakika bekledikten sonra durulayabilirsin. Bu maskeyi gece yapman gerektiğini de hatırlatalım.



