GÜNEŞ KORUYUCUNU CİLT TİPİNE GÖRE SEÇ!





Yaz mevsiminde güneşin zararlı etkilerinden korunmak için dışarı çıkmadan 30 dakika önce mutlaka güneş koruyucusu kullanman gerekiyor. Ancak göz önünde bulundurman gereken bir nokta var: Cilt tipin!

Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, güneş ışınlarının cildi kurutucu etkilerini azaltmak için cilt tipine uygun bir nemlendiriciyi sabah-akşam düzenli olarak sürmeni, cilt nemini arttırmak için günde en az 6-8 bardak su tüketilmeni; A, C ve E vitamininden ve omega-3’ten zengin beslenmen gerektiğini söylüyor.

Güneş koruyucuların, kişinin yanmadan güneşte kalabileceği süreyi ifade eden SPF miktarının, yani koruma faktörünün açık tenlilerde en az 50 olması gerekiyor. Bu ürünler suya dayanıklı olmadığından suya girip çıktıktan sonra mutlaka yenilenmesi önem teşkil ediyor. Ürünleri açtıktan sonra en fazla bir yıl kullanman ve 3-4 saatte bir yenilemen de bir diğer önemli detay.

Yağlı ciltler losyon, kuru ciltler sprey koruyucu seçmeli

Güneş koruyucu seçiminde cilt tipine bakılmasının önemli olduğunu hatırlatan Dr. Akın, yağlı ciltlerde losyon veya jel; kuru ciltlerde krem formları tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak güneş koruyucuları siyah nokta ve akneye sebep olabildiğinden, çok miktarda uygulamaman önemli.

Çocuklarda sprey formlu koruyucular tercih edilebilir

Çocuklarda fiziksel güneş koruyucuların tercih edilmesi gerekiyor. Zira fiziksel güneş koruyucular sistemik olarak emilmiyor ve güneş ışığını yansıtarak etki yapıyor. Bunlar en çok çinko oksit ve titanyum dioksit içeriyor. Çocuklarda sprey formu ile geniş yüzey alanlarına koruyucu kullanılabilir. Akın, çocuklarda kullanılacak nemlendiricilerin parfüm ve paraben içermemesine ve renksiz olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ciltte kızarıklık durumunda soğuk kompres uygulanabilir

Güneşe maruziyet sonrası basit bir kızarıklık meydana gelmişse cilde soğuk kompresler, epitelizan kremler ve nemlendiriciler kullanılabilirsin. Eğer ciltte kızarıklık aşırı ise, su toplamaları gibi şiddetli reaksiyonlar varsa mutlaka dermatoloğa başvurmalısın.

