GÜNEŞ KALKANI 5 BESİN





Gezegenimizdeki hayatın kaynağı olan güneş aynı zamanda mükemmel bir D vitamini deposudur. Bilindiği gibi D vitamini kemik sağlığını geliştirir, bağışıklık sistemini destekleyip güçlendirir, beynin yaşlanmasını önler ve kanserden korur.



Saymakla bitmeyecek yararlarına rağmen güneş ışınlarının, özellikle küresel iklim değişikliğiyle hızla artan zararlı etkilerinden korunmak ise daha da acil ve vazgeçilmez hale gelmiş durumda.

Güneş altında uzun süre kalmak aşırı sıvı kaybının (dehidratasyon) yanı sıra ve gıda zehirlenmelerine bile yol açabilir. Güneşin yaydığı ultraviyole ışınlarının zararlı etkileri ise ciltte hasar oluşturmanın yanı sıra cilt kanserlerine yol açacak kadar kuvvetli olabilir.

Diyetisyen Emre Uzun bu göz korkutan tehditleri bertaraf etmek ve güneşin dost gücünden yararlanmak için su tüketimini artırmanın yanı sıra yeşil çay, domates, soya, brokoli ve üzüm çekirdeğini kullanmayı öneriyor. Emre Uzun ayrıca soya fasulyesi ve domatesle kolayca yapılabilecek bir maskenin de hassas ciltler için tam bir güneş kalkanı işlevini yerine getireceğini belirtiyor.

GÜNEŞTEN KORUYAN BESİNLER

Peki, bu besinler nasıl ve neden bizi güneşten koruyor? Diyetisyen Emre Uzun bu soruya, antioksidan vitamin ve minerallerle desteklenmiş diyetlerin, güneşin zararlı etkilerini en aza indirmenin garantili bir yolu olduğunu söyleyerek yanıt veriyor. Özellikle A, C, E vitaminleri ile çinko ve selenyum minerallerinin güneşten korunmada önemli rol oynadıklarını belirten Emre Uzun, yeşil çay, domates, soya, brokoli ve üzüm çekirdeğinin bu rolü hakkıyla yerine getirdiklerini vurguluyor. Diyetisyen Emre Uzun bu beş besinin dikkat çekici etkilerini ise şöyle anlatıyor:

Yeşil çay

Yeşil çayın sahip olduğu EGCG adındaki doğal bileşik, güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından koruduğu cildin kırışmasının da önüne geçer.

Domates

Domatese kırmızı rengini veren ve çok önemli bir antioksidan olan likopen de ultraviyole ışınlarının yol açabileceği hasarlara karşı koruyucudur. Bu nedenle özellikle güneş kremlerinde antiaging etkisi oluşturmak için likopen kullanılır.

Soya

Soyanın içerisindeki antioksidan genistein’in ve anti dejeneratif fonksiyonlara sahip moleküllerin, güneşe bağlı cilt hasarlarını azalttığı ve cildi güçlendirdiği saptanmıştır.

Brokoli

Bolca tüketilen brokoli ve brokoli ekstreleri, ultraviyoleye bağlı cilt hasarlarını önemli derecede azaltır.

Üzüm Çekirdeği

Özellikle güneşin yol açtığı lekelenmelere karşı koruyucu olan üzüm çekirdeği ekstresi ayrıca kan şekerinin düzenlenmesi ve kan kolesterolünün düşürülmesinde de etkindir.

BU MASKEYLE GÜNEŞ LEKELERİNE SON!

Diyetisyen Emre Uzun güneş lekelerinin oluşumunu engellemek ve oluşan lekeleri gidermek için antioksidan vitamin ve mineraller bakımından zengin besinlerle doğal maskeler yapılabileceğini de belirtiyor. Emre Uzun soya fasulyesi ve domates ile yapılan güneş lekesi maskesini özellikle öneriyor ve maskenin hazırlanışını şöyle anlatıyor.

Bir gün öncesinde ıslatıp beklettiğiniz iki yemek kaşığı soya fasulyesini, 20 dakika boyunca hafif kiremit kırmızısı rengini alana kadar kaynatın. Soya fasulyesini ılımaya bırakıp bir adet domatesi küçük küçük doğrayın. İki yemek kaşığı yulaf ezmesi ve ılımış olan soya fasulyesi suyunu doğranmış domatesin üzerine ekleyip tümünü püre kıvamına gelene kadar ezin. Ortaya çıkan karışımı, cildinizdeki lekeli bölgenin tamamına uygulayın ve yaklaşık 30 dakika bekletin.



