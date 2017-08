GÜNEŞ HASARLARINA KARŞI E VE C VİTAMİNİ TAKVİYESİ AL

Güneş, büyük bir sağlık kaynağı ancak zararlı ışınlarına uzun süre maruz kalmak başta cilt kanseri olmak üzere sağlık sorunlarına yol açabilir.

E vitamini güneşin zararlarından cildi koruyan güçlü bir antioksidandır. Yaşlanmaya karşı en etkin vitaminlerden biridir ayrıca cildin elastikiyetini de korur ve hücrelerin daha uzun yaşamasını ve yenilenmesini sağlar.

E vitamini kaynakları; bitkisel yağların çoğu, ceviz, fındık-fıstık, tohumlar, et, balık, yeşil yapraklı sebzeler ıspanak, kuşkonmaz, elma, yumurta ve tahıllardır. C vitamini erken yaşlanma belirtileri ve kırışıklıkların oluşmasını azaltmada etkilidir. Kivi en yüksek oranda C vitamini içeren meyvedir. Çilek, portakal ve diğer turunçgiller, sarı, yeşil ve kırmızı dolma biberler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, domates, bezelye ve maydanoz C vitamin içerir.