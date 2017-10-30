GÜNE ZİNDE BAŞLA, HAFTAYA DA!





Şöyle mutlu bir sabaha uyanmak çok güzel olmaz mı? Sabah meditasyonu egzersiz programın burada!

Yazı: Irmak Yaşar

Sabah yataktan apar topar kalkıp koşturmak yerine 15 dakika erken uyanıp günü zinde karşılamak çok daha iyi olabilir. Yoga egzersizleri kronik ağrılarını rahatlatır, vücudunun esnetir ve bedenini güçlendirir.

Mind Body Türkiye’nin Kurucusu, Astrolog, Pilates ve Yoga Eğitmeni Burcu Vurkaç, senin için harika bir sabah meditasyonu egzersiz programı hazırladı. İlk iki hareket özellikle beline çok iyi gelecek, cat cow hareketi sırtını rahatlatacak ve son iki hareketi de yaptıktan sonra güne hazırsın.

Kurucusu olduğu Mind Body Türkiye’de kendi tasarladığı astro yoga dersleri veren Vurkaç, “Beden nefes verirken uzar, nefes verirken uza ve hareketleri yap” diyor. Egzersizleri anlatıldığı şekilde uygula. Bu egzersizi her sabah yapabilirsin, yapmaya başladıkça enerji dolacak ve çok daha iyi hissedeceksin.

Rahatlama Vakti!

Burcu Vurkaç, “Hobi olarak başladığım her şeyi bir süre sonra mesleğe dönüştürdüm” diyor. İTÜ İşletme Mühendisliği’nden mezun olan Vurkaç, yedi yıl önce kurumsal hayatı bırakıp pilates ve yoga eğitimleri almış. Bunların yanı sıra merakla başladığı astrolojinin aslında matematik ve analiz gerektiren ciddi bir iş olduğunu görüp uzun eğitimlerden geçmiş. Şimdi kendi kurduğu Mind Body Türkiye’de hem pilates hem yoga dersleri hem de astroloji danışmanlığı veriyor. Mind Body Türkiye’de kendi alanında başarılı başka eğitmenlerden de ders alabilirsin. Ayrıntılı bilgilere Mindbodyturkiye.com adresinden ulaşabilirsin.

Hip Opener

Yere sırtüstü uzan. Bacaklarını 90 derecelik açıyla bük. Sağ ayak sol dizin üzerindeyken sağ kolu iki bacağın arasındaki pencereden geçir. Ellerinle dizin altından tutarak çek. Kalçanı esnet. 8-10 saniye bu pozisyonda kal ardından aynı hareketi diğer tarafta tekrarla.

Twist

Yere sırtüstü uzan. Kollarını iki yana aç, bacaklarını uzat. Bir bacağını büküp yana bırak, elinle tut. Kalçanı sabit tutmaya çalış. Bacaklarını elinle tut. Birkaç saniye bu pozisyonda kal. Ardından hareketi diğer tarafta tekrarla.

Cat Cow

Dört ayak pozisyonunda dur. Başını göbek deliğine doğru iyice çevir. Sırtını iyice kamburlaştır. Ardından sırtını aşağıya bırakırken boynunu da yukarı kaldır. Hareketi 10 defa tekrarla.

Plank- Downward Facing Dog

Plank pozisyonunda başla. Vücudunu geriye doğru esnetip ters köpek duruşuna geç. Topuklarını olabildiğince yere basmaya çalış. Hareketi 10 defa tekrarla.

Roll Up Roll Down

Dizlerin düz olacak şekilde ellerini yere koy. Arka bacakların esnesin. Nefes verirken yavaşça yukarıya doğru kalk. Bu, bir tekrar eder. Ayaktaki pozisyona geri dön ve hareketi 5 defa tekrarla.

İpucu:

İşaret parmak kökünü yere sağlam basarsan ayakların daha rahat eder.

