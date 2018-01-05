GÜNE YOGAYLA BAŞLA, KENDİNİ FARKLI HİSSET…





Yataktan kalkmak ya da yapman gereken işleri tamamlamak zor mu geliyor? WH Egzersiz Danışmanı Murat Bür ve Yoga Uni Kurucularından Yoga Eğitmeni Alexis Gulliver, seni kendine getirecek canlandırıcı bir yoga serisi hazırladı.

Yazı: Irmak Yaşar

Bu kışı her zamankinden daha hareketli geçirmen için çeşit çeşit egzersiz programını sayfalarımıza taşıyoruz. En temelinden en zorlusuna, enerji vereninden rahatlatanına kadar… Ama bunların hepsinde düzenli olarak kaslarını esnemen şart! Bunun için de yoga iyi bir seçim.

Yoga Uni Kurucularından Yoga Eğitmeni Alexis Gulliver, derslerinde denge, güç ve rahatlamayı çok güzel harmanlıyor. Onun derslerinden sonra hem kendine geliyor, hem de daha huzurlu hissediyorsun. WH Egzersiz Danışmanı ve Fitness Eğitmeni Murat Bür, kendi egzersizlerinde de yoganın gücünden faydalanıyor. Çünkü yoga seni esnek kılıyor, güçlendiriyor ve sakatlanmalara karşı koruyor. Namaste!

Gülümse!

Özellikle de kış aylarında… Çünkü gülümsemenin ve egzersizin gücü hiçbir ilaçta yok. Alexis Gulliver ve Murat Bür’ün hazırladığı bu seriyi sabah evden çıkmadan önce yapmaya ne dersin? Yanda gördüğün rutini her gün yapabilirsin. Yoga duruşlarının zamanını, ilerledikçe uzatabilirsin. Güçlenmek istiyorsan plank ve side plank gibi duruşlarda biraz daha uzun kalabilirsin. Low Lunge ve High Lunge gibi pozlarla da esnekliğini arttırabilirsin. Tree Pose’un tam bir denge egzersizi olduğunu da hatırlatmadan geçmeyelim.





1) Cat

2) Cow egzersiziyle başla: Dört ayak pozisyonunda dur, nefes al ve başını yukarı doğru uzatırken belini aşağıya çek. Ardından nefes ver ve sırtını yuvarlayıp başını karnına doğru çek. Ardından

3) Low Lunge pozuyla devam et, bir ayağını ellerinin arasına al ve diğer bacağını geriye doğru uzat; bu pozda birkaç saniye kaldıktan sonra

4) High Lunge pozuna yüksel, ellerini yukarı kaldır ve dengede dur. Tekrar başlangıç pozuna dön ve diğer tarafta tekrarla. Lunge pozları tamamlandıktan sonra

5) Plank pozuna geç, 30-60 saniye kal. Ardından

6) Side Plank pozuna geç, 30 saniye bir tarafta kal; plank pozuna geri dön ve hareketi diğer tarafta tekrarla. Bu pozdan

7) Warrior 2 pozuna geç, birkaç saniye bu pozda kal ve ardından

8) Triangle Pose’a geç. Bu poza geçtiğinde elin ayağının yanında olmalı ve yukarıda kolunla göğsünü açmalısın. Yedinci ve sekizinci hareketi diğer tarafta da tekrarla. Bu pozlarda 30-60 saniye kalabilirsin.

9) Tree Pose hareketine geç. Avuçlarını aç, göğsünün önünde birleştir. Bir ayağını diğer dizinin yan tarafına yerleştir ve tek ayağının üzerinde dengede dur. Diğer tarafta tekrarla. Vücudunun iki yanını esnetmek için bonus olarak

10) Half Steated Spinal Twist hareketini yapabilirsin. Bağdaş kurar gibi yere otur ve bir ayağını yere, diğer dizinin yanına koy; çapraz dirseğinin yardımıyla vücudunu esnet. Diğer tarafta tekrarla.

