GÜNE MEYVEYLE BAŞLAMALI MI?





Güne meyveyle başlamak sence nasıl fikir?

Formeo Beslenme Eğitimi ve Diyet Danışma Merkezi’nde Uzman Diyetisyen Şeyma Öztürk Çelebi’nin önerisine kulak ver: Kan şekeri ile ilgili herhangi bir problemin yok ise, güne meyve ile minik bir başlangıç yapmak gayet güzel bir fikir! Meyveler içerdikleri vitamin, mineral ve antioksidan kapasitesiyle vücudunu güne hazırlamaya destek olur. Aynı zamanda lif içerikleri sayesinde de ikinci beyninin, yani bağırsaklarının konforuna konfor katar. Eğer kan şekeri problemi yaşıyorsan, minik meyveli başlangıcına süt, yoğurt veya ceviz ve badem gibi destekçiler ilave etmeye özen göster. Böylece çok daha doğru bir başlangıç yapmış olursun.

U.S. Department of Agriculture’a göre, yetişkin kadınların günde bir buçuk kap meyve yemelerini öneriliyor- ki bu da haftada 14 kap ediyor.



