“Beş dakika daha…” demeyi bırak. Günün ilk kahvesini içmeden önce yapacağın çok şey var!

Başarılı insanlar, iş yerinde geç saatlere kadar çalışıp günün ilk ışıklarına kadar plan yapan insanlardır, değil mi? Açıkçası, yapılan araştırmalar hiç de öyle söylemiyor. What the Most Successful of People Do Before Breakfast kitabının yazarı Laura Vanderkam, şirketlerin CEO ve iş ortaklarıyla yaptığı onlarca röportaja baktığında, çoğunun günün ilk saatlerine oturtulmuş bir rutini olduğunu söylüyor. Sen de bu beş öneriyi uygulayarak verimli bir sabah rutini oluşturabilirsin.

1. PROJELERİN ÜZERİNDE DÜŞÜN

Hayatını ve kariyerini ileri taşımak için kendine vakit ayır. Bu zamanı öğle yemeği vaktine denk getirme. Kendine ayırdığın bu vakitte LinkedIn profilini düzenleyebilir ya da sektörünle alakalı web sitelerine göz atıp, bloguna odaklanabilirsin. Vücudunun, öğle vakitlerinde daha hâlsiz hissetmeye programlanan doğal bir döngüsü var. Bu daha az verimli vakti, alışveriş sitelerinde geçirmek daha mantıklı değil mi?

2. ALTI MADDELİK BİR LİSTE YAP

Başarılı sabahlar, bir gece önceden başlıyor. Amerika’daki Albion College’de yapılan bir araştırma, sabah insanlarının aslında akşamları daha yaratıcı olduğunu buldu. Akşam eve gittiğinde ertesi gün için liste oluşturarak işe başlayabilirsin. Mutlaka yapman gereken üç önemli şeyi içeren kısa bir liste hazırla. Ardından hedefine giden yolda atacağın üç adımı ekle. Hafta boyunca bu liste gözünün önünde olsun. Sabah erken saatte bir toplantın varmış gibi düşün ve erken kalktığın bu süreyi listendeki altı öncelik için kullan. En önemlisi ise listeyi uzun tutmamak. Aksi hâlde yapacakların gözünde çok büyür.

3. ZAMANINI KAYDET

Kilo vermek istiyorsan, yemek günlüğünü tutmak en iyi yöntemlerden biri. Vaktini (sosyal medyaya göz atmak ya da öğle yemeğinde ne yiyeceğine karar vermek için harcamak yerine) iyi değerlendirmek istiyorsan, bunun için de haftanın her günü kayıt tutabilirsin. Trello gibi bir mobil uygulama sana yardımcı olabilir. Böylece neye ne kadar vakit ayırdığını görmüş olacaksın. Ne giyeceğine karar vermek için çok mu vakit harcıyorsun? Belki de ofise sabah 08.00’de, ortalık sessizken gitmen gerekiyor; fakat zaman çizelgen gece televizyon izlediğin için bunu yapamadığını gözler önüne seriyor. Zamanını nasıl değerlendirdiğini fark et, alışkanlıklarını sıfırla ve neleri değiştirebileceğini gör.