GÜNDE BİR YUMURTA YE, MUTLU OL!





Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan, örnek protein olarak nitelendirdiği yumurtanın insan sağlığı için önemine dikkat çekerek, “Günde 1 yumurta” tavsiyesinde bulunuyor.



Bulması ve pişirmesi kolay, besin değeri çok yüksek ve sağlıklı bir yiyecek olan yumurtanın insanın günlük protein gereksinimini karşılamanın yanı sıra halsizlikten kurtulmak, daha enerjik bir gün geçirmek için vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken Şahin, ani sıcaklık değişiklikleri nedeniyle bünyelerimizin hastalıklara daha korunmasız hale geldiğini ve bu değişimler insanları mutsuzlaştırıp enerjilerini düşürdüğünü söylüyor.

Günde 1 yumurta tüketerek tüm bu olumsuzlukların üstesinden gelmek mümkün. Yumurta içeriğindeki selenyum, demir gibi elementler sayesinde mutluluk kaynağı” dedi.

Vücuttaki iyi kolestrolü artırıyor!

Nil Şahin Gürhan, çocukluk çağından yaşlılık dönemine kadar yumurtayı her zaman tüketilebileceğimizi de hatırlattı. Geçmiş yıllarda yüksek kolesterol korkusu nedeniyle kalp-damar hastalarının yumurtadan uzak durmak zorunda kaldığını ancak günde bir tane yumurtadan fazla tüketilmediği taktirde; yumurtanın vücuttaki iyi ve gerekli olan kolestrolü artırıcı etkisinin olduğunun ispatladığını da vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin, şöyle devam ediyor: Yumurtanın içeriğindeki A ve D vitaminleri, demir, selenyum, çinko, kolin gibi elementler bağışıklık sistemini güçlendirmeden kemik gelişimine, kandaki oksijenin taşınmasından beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesine kadar birçok fayda sağlıyor. Günde 1 yumurta tüketerek sağlık puanınızı yükseltebilirsin.

10 dakika haşla, sebzelerle renklendir!

Nil Şahin, yaz yaklaşırken kilosuna ve beslenmesine dikkat edenlere yumurtayı sağlıklı tüketmenin ipuçlarını da verdi. İşte uzmanından ipuçları;

-Yumurtayı 10 dakikadan fazla kaynatma. Kaynadıktan sonra da sadece 4 dakika pişir.

– Yumurtayı sadece haşlayarak yeme. Menemen, sebzeli, domatesli, dereotlu gibi alternatiflerle ya da omlet şeklinde de tüket.

