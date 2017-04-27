GÜNDE 4 FİNCAN KAHVEDEN FAZLASINI İÇİYORSAN…





Kafein tüketimini abartmak hem zihnini hem de bedenini tehlikeye atabilir.

Günlerinin yoğun olduğunu biliyoruz. Enerjini sürekli yüksek tutmak ise bir hayli zor. Birçok insan da bu yüzden kahveye sarılıyor. Fakat kahve, enerji içeceği ve kafeinli içecek tüketiminin artmasına bağlı olarak bazı sağlık sorunları da gelişebilir. Tabii özellikle de günlük önerilen kafein limiti aşılıyorsa.

ILSI North America araştırmacıları, kafein üzerine yapılan 740 çalışmayı incelediler ve yüksek kafein tüketiminin yol açtığı sağlık sorunları ile günlük önerilen kafein tüketim miktarına dair bir dizi sonuca vardılar.

Food and Chemical Toxicology’de yayımlanan bulgularına göre, araştırmacılar, halihazırda kullanılmakta olan önerilen tüketim miktarlarını onaylıyorlar. Yani, yetişkinler için günde 400 mg, hamile kadınlar için 300 mg, çocuklar ve ergenler için ise 2.5 miligram kafein tüketimi aşılmadığı taktirde sorun yaşanmıyor.

Yetişkinler için konuşacak olursak, önerilen miktar, günde 4 fincan kahveye denk geliyor. Fakat dışarıdan satın alabileceğin kahve çeşitleri devreye girdiği zaman, bu limitin kolayca aşılması da mümkün. Bu yüzden, dışarıdan hazır olarak satın aldığınız kahvelerde bulunan kafein miktarına dikkat etmen gerek.

AŞIRI KAFEİN ALINDIĞINDA NE OLUR?

İyi şeyler olmayacağı kesin.

Kafein, kardiyovasküler sistemi, kemik sağlığını, gastrointestinal sistemi, uyku kalitesini ve merkezi sinir sistemini etkileyebilir. Bahsi geçen çalışmadaki araştırmacılar ise bunların yanı sıra depresyon ve anksiyete gibi davranışsal değişimleri de ele alıyorlar.

Kafein tüketimini abarttığın zaman (özellikle de bunu düzenli olarak yaptığında) bir dizi semptom ile karşılaşman mümkün. Söz konusu semptomlar arasında baş ağrısı, mide bulantısı, ateş, kusma, çarpıntı, baş dönmesi, anksiyete, hiperventilasyon, kulak çınlaması ve gerginlik bulunmakta.

Daha ciddi etkiler arasında karın ağrısı, bilinçte karmaşa, rijidite, nöbet, kas yıkımı ve düzensiz kalp atışı bulunuyor. Hatta, araştırmacıların incelediği 14 çalışmada bazı kişilerin kafein nedeniyle hayatlarını kaybettikleri de belirtilmiş.

Enerjini toplamak adına kahveye, dolayısıyla da kafeine sarılıyorsan, bunu kendini tehlikeye atmayacak seviyede tut ve günlük önerilen limiti aşma.

