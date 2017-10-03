GÜNDE 30 DAKİKA YÜRÜMEK İYİLEŞTİRİYOR, MUTLU EDİYOR





Yaşamını sağlıklı geçirmek, genlerini, bedenini, beynini, ruhunu genç ve sağlıklı tutabilmek için hareket edilmesi gerektiğini hatırlatan uzmanlar, “Yürü, egzersiz yap, spor yap” uyarısında bulunuyor. Her gün 30 dakika yapılacak yürüyüş hem bedensel iyileşmeye hem de mutlu olmaya yetiyor.

1991 yılından bu yana her yıl 3 Ekim’de kutlanan Dünya Yürüyüş Günü, gündelik hayatımızın içine fiziksel aktiviteyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Üsküdar Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç.Dr. Defne Kaya, fiziksel aktivite ve hareketin önemine dikkat çekerek hareketin canlılığın ve var olmanın işareti olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Defne Kaya, sağlığın korunmasının hastalığı tedavi etmekten daha ucuz ve daha iyi bir yöntem olduğu anlaşıldığından beri, fizyoterapistlerin sağlığın korunması ve geliştirilmesinde daha da kıymetli olmaya başladıklerını belirterek “Çünkü hareketsizleşen ve giderek ağırlaşan insanlık, hastalıklarla boğuşmaktan yaşamı kaçırır hale geldi; kanserler, felçler, kalp krizleri.. Yaşamını sağlıklı geçirmek, genlerini, bedenini, beynini, ruhunu genç ve sağlıklı tutabilmek için hareket et… Yürü, egzersiz yap, spor yap. Sana en uygun egzersiz program ve öneri için, işin uzmanına fizyoterapistine danış” tavsiyesinde bulundu.

Hem iyileştiriyor hem mutlu ediyor

Doç. Dr. Defne Kaya, günde 30 dakika yürümenin bedenimiz ve ruh halimiz üzerinde çok önemli etkiler oluşturacağına dikkat çekti. Doç. Dr. Kaya, şunları söyledi:

“Düzenli yürüyüş kronik hastalıklardan korur. Yürüyüş yaparak kan basıncını 11 puan düşürür ve felç geçirme riskini de %20-40 arasında azaltabilirsin. Haftada 5 gün 30 dakika yürüyüş ile kalp hastalığı riski %30 azalmaktadır.

Mevsim değişiklikleri ve özellikle de sonbahar aylarında depresyona daha çok meyilliyi oluruz. Yürüyüş, çikolatadan daha fazla mutluluk hormonu salgılamanı sağlar.

Düzenli beslenmenin de katkılarıyla evden işe, işten eve günde en az 30 dakika yürürsen yağ oranında ayda %2 oranında azalma olur.

Düzenli yürüyüş, varis riskini azaltır. Bağ dokunu sıkılaştırır, bacak kaslarının çalışmasıyla kan dolaşımını düzenler. Genetik olarak varise yatkınlığı olanlar düzenli olarak yürümelidir.

Düzenli yürüyüş bağırsağın ritmik hareketliliğini korur.

Düzenli yürüyüş yaşantını da düzenler. Sürekli yürüyüş yapmak yaşamını düzene koyar. Alışkanlıklarını pekiştirir.

Experimental Psychology, Learning, Memory, and Cognition dergisinde 2014 yılında yayımlanan bir çalışma oturarak çalışanlara göre yürüyenlerin daha yaratıcı olduğunu ortaya çıkardı.”



