GÜN ARASINDA UYKUYLA MUCİZELER YARAT





Uykun geldi mi uyumalısın. Aslında bu kadar basit bir çözümü olan bu durum, gün ortasında okulda ya da iş yerinde sanki büyük bir problemmiş gibi algılanıyor. Acıkmak, tuvalete gitmek, susamak kadar doğal olan bu isteği yerine getirmenin vücuduna olan olumlu etkilerine bakalım. Göz kapaklarımız ağırlaşıyor.

Performans artar

Gün ortasında yapılacak küçük bir kestirme ile günün kalanındaki performansınızı arttırabilirsin. Her ne kadar toplum içinde yadırganmaya müsait bir durum da olsa göz kapakların ağırlaşıyorsa kimseden çekinme ve beynine istediği rahatlamayı ver.

Vücut ve beyin gelişimi için iyidir

Özellikle çocukların gün ortasında uyuması vücut sağlığı için önemlidir. Bu dönemde alınan kaliteli uyku, beynin gelişimine yardımcı olur. Aynı şekilde yaş ilerledikçe de vücut kendini onarmak için sık sık uyuma isteğinde bulunur. Özellikle öğle yemeklerinden sonra gelen uyuma isteğine karşı koymamanda fayda var.

Konsantrasyonu arttırır

Kimseden çekinmedin ve kısa bir uyku çektin. Günün kalan saatleri için çok değerli olan enerjini yeniledin. Daha rahat ve kendine güvenli olduğunu fark edeceksin. Uyumadan önce aklına takılan tüm problemler için kolaylıkla çözümler üretebildiğini göreceksin.

Problem çözme yeteneği hızlanır

Başarılı bir iş yaşamı için gerekli olan problemler karşısında sakin ve çözüm odaklı davranabilme yeteneğini geliştirebilmek için gün ortası uykularını atlama. Beyninin yenilenmesine izin ver. Gün ortasında alınan kısa ama kaliteli uyku sayesinde o çok istediğin başarılı iş yaşamına kavuşabilirsin.

