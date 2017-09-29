GÜLÜMSE, HAYAT GÜZEL!





Pastaya “hayır” diyemiyor musun? O zaman gülümsemeyi dene! Bir araştırmaya göre kötü ruh hâline sahip insanlar, neşeli insanlara göre daha fazla kalori almaya meyilli oluyor. Peki, neden?

Negatif ruh hâlinde olmak, anlık açlık hissini tetikleyebiliyor. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir mod yükseltme taktiği soracak olursan; işe giderken yabancı biri ile (mesela her sabah uğradığın kahve dükkânındaki baristayla) sohbet etmeyi deneyebilirsin.

Kaynak: Journal of Consumer Psychology; Şikago Üniversitesi

