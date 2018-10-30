GÜÇLÜ KEMİKLER İÇİN ZIPLA!





Kemik erimesi; akrabalarında kemik erimesi olan, zayıf vücut tipine sahip, açık renk tenli, hareketsiz yaşam süren ve erken menopoza giren kişilerde sıkça görülüyor.

“Osteoporoz, yani kemik erimesi, kemiğin eriyip gitmesi değil, kemik kütlesinde azalma ve kemik yapısının zayıflaması sonucunda, kemik kırılganlığında ve kırık ihtimalinde artışla kendini gösteren sinsi bir iskelet hastalığıdır” diyen Prof. Dr. Defne Kaya, menopoz dönemi öncesinde yapılan egzersizlerin önemine dikkat çekti.

Kuvvetlendirme ve germe egzersizleri, kemik erimesi riskini azaltıyor

Prof. Dr. Defne Kaya; düşük kalsiyum alımı, sigara kullanımı, aşırı alkol ve kafein tüketimi, kortizon ve tiroid ilaçlarının kullanımının da kemik erimesi riskini artırdığını söylüyor. Duruşu düzelten kuvvetlendirme ve germe egzersizleri, kalsiyum alımı, kaliteli uyku, iyi beslenme önerilen koruyucu yaklaşımlar arasında yer alıyor.

Kemik erimesi, kırık riskini beraberinde getiriyor

Menopozla birlikte azalan östrojen seviyesinin olumsuz etkilerinden birisi de kemik erimesi. Prof. Dr. Kaya, kemik erimesinin 50 yaşından sonra %50 oranında kırık riski oluşturduğunu ve bunun da osteoporozda en sık görülen kırık tipi olduğunu belirtiyor. Kalça kırığı ise ağır cerrahilerden ölüme kadar ilerleyen bir sürece neden oluyor.

Zıplama egzersizleri, kırık riskini azaltıyor

Araştırmalar menopoz öncesi dönemde yapılan zıplama egzersizlerinin kalça kemiğinin kemik yoğunluğunu arttırmasına ve menopozda kırık riskini azaltmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Prof. Dr. Kaya; kalça ve bel bölgesinde sürekli ağrı hissedenlerin, bu egzersizleri özelikle fizyoterapistine danışarak yapmasını öneriyor.

Zıplamak, kalça kemiği yoğunluğunu artırıyor

Şimdi sana anlatacağımız sıçrama egzersizini dene: 5 cm kalınlığındaki halının üzerine çık. Bu egzersizi ayağının kaymayacağı güvenli bir yerde yaptığına emin ol. Ayağının kaymasına neden olacak çorap, ayakkabı ve terlik kullanma. Dik olarak yapabildiğin kadar yukarıya zıpla. Her zıplamanızın arasında 30 saniye halının üzerinde bekleyerek dinlen. Bunu günde iki kez, her yaptığınızda da 10 ilâ 20 kez tekrarlarsan, 8 hafta içinde kalça kemiğinin yoğunluğunu artırabilirsin. Bu sıçrama egzersizlerine 16 hafta devam edersen kemik yoğunluğunun artışını neredeyse ikiye katlarsın.

