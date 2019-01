Mountain climber hareketi, adı gibi zirveye çıkıyormuşsun hissi vermiyor, farkındayız. Ancak bu egzersiz, kalbini yüksek rakıma çıkmış kadar çalıştırıyor ve seni kaya gibi sert karın kaslarıyla ödüllendiriyor. O zaman, tırmanış başlasın!

1. Şınav pozisyonunda başla; ellerin direkt olarak omuzlarının altında olacak şekilde dur.

2. Sağ dizini göğsüne doğru çekerken karnını sık, kalçanı mümkün olduğu kadar geride ve sırtını düz tut.

3. Başlangıç pozisyonuna dönmek için geri adım at ve sol dizinle hareketi tekrar et. Taraf değiştirerek hızlıca devam et.

Mountain Climber hareketini yaparken dikkat etmen gerekenler

Omurganı Dengede Tut

Eğer karnındaki gerilimi azaltmak için kalçanı kaldırır ya da sırtını çevirirsen; hem hareketin faydasını görmez, hem de sırt ağrısı yaşayabilirsin.

Ellerini Doğru Yerleştir

Omuzların ellerinin gerisinde kalırsa bacakların gövdenden daha çok çalışır -ki istediğimiz bu değil.