Yeni bir araştırmanın iddiası bu. Fakat hemen bir sonuca varmadan önce, tartışmayı okumanda fayda var.

Journal of Applied Physiology’de yapılan yeni bir araştırma, antrenmanlarında ne kadar ağır kaldırdığın ile ne kadar güçlü olduğun arasında bir ilişki olmadığını söylüyor.

Araştırmada, ağırlık antrenmanı geçmişi bulunan 49 genç erkeğe 12 haftalık bir program uygulandı. Erkeklerin yarısı, bir sette 20-25 tekrar yapabilecekleri hafif ağırlıklar ile çalışırken, diğer yarısı ise bir sette 8-12 tekrar yapabilecekleri yüksek ağırlıklar ile çalıştılar. 12 haftanın sonunda, araştırmacılar şu sonuca ulaştılar: Ağırlığın yüksekliğinden bağımsız olarak, katılımcıların güçlerinde artış ve yağ kütlelerinde düşüş eşit miktarlarda gerçekleşti. Yani, 6 kg ağırlıklar ile çalışanlar ile 22 kg ağırlıklar ile çalışanlar eşit miktarda güç kazandılar. Peki bu sonuca göre, hafif ağırlıklar/yüksek ağırlıklar tartışmasına son nokta konulmuş mu oldu?

Ünlülerin antrenörü Dan Roberts’ın yanıtı, “hayır” şeklinde. Ona göre bu araştırmanın kanıtladığı hiçbir şey yok. Roberts, “Bu araştırmanın ortaya koyabildiği tek şey, herhangi bir sonuca varmadan önce bu konu hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu.” diyor. Ayrıca, çalışmanın sadece erkekler üzerinde yapıldığına da dikkat çekiyor.

Yüksek ağırlıklı dambıllar ile antrenman yapıyorsan, minik pembe dambıllara dönmeden önce, Robers’a kulak vermeye devam edelim: “Ortak düşünce her daim, hacim (ne kadar sık ağırlık kaldırdığın ve ne kadar tekrar yaptığın), ağırlık çalışmalarının sonuçlarını görebilmek açısından en önemli faktördür. Zaten kimse güçlenmek için aşırı yüksek ağırlıklar ile çalışman gerektiğini söylemiyor.”

Yüksek ağırlıklarla çalışmaya odaklanmadan önce, Roberts’a göre “yeterli” ağırlıkta kaldırmaya odaklanman gerek. Örneğin, 1 tekrar yapabildiğin koca bir ağırlığı sırtlamak, seni güçlü yapmaya yetmeyecektir. Ağırlığı biraz azaltıp 8-12 tekrar yapabileceğin seviyeye çekmek, çok daha işe yarayacaktır. Haftada fazladan 2 set daha eklemek, daha da güçlenmeni sağlayacaktır. Sonuçta yükünü hafifletip hacmi artırarak kaslarını daha fazla çalıştırmış olursun.

Brooklyn Athletic Club‘ın yöneticisi Lawrence Betz ise kaldırılan ağırlıktan ziyade, ağırlığın nasıl kaldırıldığının önemli olduğunun altını çiziyor. Ağırlığı kötü formda kaldırmadığından emin olmalısın. Ayrıca, dinlenme sürelerini de çok iyi ayarlaman gerekiyor. Aksi taktirde, kas inşa etmek bir yana dursan, sakatlıklara davetiye çıkarmış olursun. Setler, tekrarlar, tempon, dinlenmen ve egzersiz tercihlerin gibi birçok etken, istediğin sonuçlara ulaşabilmen için eşit önem taşıyor.

Peki, 1-2 kilodan daha yüksek ağırlıklar ile asla çalışmaman gerektiğini söyleyenler için ne diyebiliriz? Roberts’a göre, eğer bu işten memnunsan, sorun yok; fakat bu denli hafif ağırlıklar ile çalışmanın daha verimli olduğunu gösteren herhangi bir araştırmanın da olmadığını bilmelisin. Ayrıca, bu çalışmalar ile zamanını da verimsiz kullanmış oluyorsun. Ayrıca, tek bir programa mahkum olmaktansa, çeşitli hareketler ile antrenman programını geliştirmeli ve hangi yöntemin seni istediğin sonuçlara daha fazla yaklaştırdığını gözlemlemelisin. Antrenman konusunda muhafazakar olmaya gerek yok. Hareketleri çeşitlendir; eğlenirken daha iyi sonuçlar al.