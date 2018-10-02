GRUP DERSLERİNİN FAYDALARI





Spora başlamak istemene rağmen nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyorsan grup egzersizlerini dene.

Yazın sıcağından bunalıp, hareket etme yetisini kaybedenler sonbaharın gelişiyle yeniden spora başlama heyecanı içerisinde. Egzersiz Eğitmeni Aykut Yeşilöz, grup derslerini denemeni öneriyor. Grup dersleriyle daha etkili antrenman yapıldığını söyleyen Yeşilöz’ün açıklamasına kulak ver:

”Spor salonuna gidenlerin genellikle üç farklı şekilde antrenman yaptığını fark edersin: Kendi kendine çalışanlar, kişisel eğitmen ile çalışanlar ve grup derslerine girenler… Aslında bunların hepsinin kendine göre ayrı ayrı artıları var. Ancak yapılan araştırmalarda, değişik grup derslerini denemenin egzersiz alışkanlığı oluşturmada büyük etken olduğunu görüyoruz. Grup dersleriyle doğru antrenman yolu bulunabilir.”

İşte grup derslerinin faydaları:

Hoşuna giden aktiviteyi bulma şansın olur

Egzersiz yapmayı sürdürebilmenin bir numaralı kuralı keyif almak. Grup dersleri sana deneyebileceğin onlarca değişik aktivite sunacak. Elbette denediğin her aktivite hoşuna gidecek diye bir şart yok. İşte bunu anlamanın ve hoşuna gidenleri bulabilmenin tek yolu değişik aktiviteler denemek. Grup dersleri sana bu fırsatı fazlasıyla sağlayacak.

Eğlenerek forma girersin

Grup derslerini, derse katılan diğer kişilerle beraber, zorlanarak, gülerek ve hep beraber terleyerek yapmak doğamızdaki paylaşma ve sosyallik duygularını harekete geçiriyor. Bu da hem daha iyi zaman geçirmemizi hem de bu aktiviteyi tekrar yapmak istememizi sağlıyor. Her ne kadar grup derslerinin gücü, kondisyonu, esnekliği, dengeyi artırma gibi amaçları olsa da öne çıkan farklı avantajları sayesinde bunları fark bile etmeyebilirsin.

Grup dersleri sayesinde daha etkili antrenman yaparsın

Çok büyük ihtimalle egzersizleri tek başına yaparken kendini yeterince zorlamıyor ve gereğinden uzun dinlenme araları veriyorsun. Grup derslerinde ise süreyi ve şiddeti eğitmen ayarladığından kaçışın olmayacak. Bu nedenle çok daha etkili bir antrenman yapma ihtimalin artacak.

İyi olduğun alanları keşfedersin

Değişik dersler denediğinde, bazılarında daha hızlı gelişme sağladığını göreceksin. Bu da seni motive edecek ve muhtemelen bu derslere daha fazla önem vermeye başlayacaksın. Böylece gelişimin hızlanacak, kendini daha da iyi hissedeceksin. Bir gün bir bakacaksın, egzersizi hayatının bir parçası haline getirmeye başlamışsın bile! Grup derslerine başlarken belki başkalarıyla birlikte bilmediğin bir ortama girmekten çekinebilirsin. Unutma, derse ilk kez girenin sadece sen olma ihtimali yok denecek kadar az, katılanların çok büyük bir kısmı da başlangıç seviyesinde olacak.

