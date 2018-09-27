GRİPTEN KORUNMANIN 10 YOLU





Ani hava değişikliklerinin yoğun olarak yaşandığı mevsimlerinde grip ve nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonları da artış gösteriyor. Alınan basit önlemler ve aşılar ile gripten korunmak mümkün.

Gripten korunmak için kahvaltı yap

Her yeni güne düzenli yapılan bir kahvaltı ile başlamak çok önemli. Özellikle kahvaltıda kaliteli proteinlerin yer aldığı yumurta, peynir gibi besinler tabağında bulunmalı.

Egzersiz grip ihtimalini azaltıyor

Hafif tempolu, haftada 4-5 kere ortalama 30 ila 45 dakika egzersiz yapmayı ihmal etme ve spor yaşam tarzın olsun.

Gribe karşı bol su iç

Havaların soğuması ile azalan sıvı tüketimini arttırmayı ihmal etme. Çay, kahve gibi içecekler suyun yerini tutmazlar ve hatta vücudunun ihtiyaç duyduğu su gereksiniminin artmasına bile neden olur. Bu sebeple, su içmek için susamayı bekleme. Her gün 10-12 bardak su içmeye özen göster ve bunu 4 mevsim alışkanlık haline getir.

El yıka, grip olma!

Nezle ve gribin bulaşmasını önlemede sık sık sabun ve suyla el yıkamak, enfekte materyale değdikten sonra elin ağız, burun gibi baş bölgesine götürülmesinden önce yıkanması bulaşmayı önlemede çok önemlidir.

Gripten koruyan besinler

Mevsimine göre pazara çıkan taze sebze-meyveyi yeterli miktarda ve çeşitlendirerek tüket. Patlıcan, havuç, ıspanak, taze fasulye, kırmızıbiber, karnabahar, kereviz, portakal, nar, greyfurt, ayva, armut, elma, kivi gibi sebze ve meyveleri sofrandan eksik etme.

Gribe karşı balık ye

Bağışıklık sistemin için yeterli Omega-3 alımına özen göster. Omega-3 tüketimi bağışıklık sistemini güçlendirir. Haftada 2-3 kez balık yemek ve her gün herhangi bir ara öğünde 2 tam ceviz tüketmek sağlığa ve mutluluğa katkı sağlayacaktır. Eğer yeterli düzeyde Omega-3 alımı yoksa uzman bir hekimin önerisi ile Omega-3 takviyesi alınabilir. Protein alımı da bağışıklık sistemini güçlendirir. Yumurta en güçlü proteindir. Eğer doğal bulabilirseniz haftada 3-4 gün tüket.

Grip ve uyku

Düzensiz ve az uyuyanların özellikle çocukların vücut direnci zayıfladığı için hastalıklara daha kolay yakalanırlar. Beyin, karaciğer, akciğerler hatta kaslarının bile sorunsuz çalışabilmesi için sıcaklığı kontrol edebilmesi ve hormonları salabilmesi gerekir. Uykusuz kalmak vücudun bunları yapmasını zorlaştırır.

Grip aşısı yaptırılmalı mıdır?

Grip aşısı yaptırmadan önce mutlaka doktoruna danış. Özellikle yaşlı, çocuk ve kronik hastalığı olanların grip aşısı yaptırması önerilir. Grip aşısı bağışıklık sistemini çalışmaya teşvik eder. Aşı ile vücudunuz, virüsü nasıl tanıyacağını ve nasıl virüse karşı savaşacağını öğretir.

Grip tedavisi için antibiyotik kullanma

Antibiyotikler sadece bakteriyel enfeksiyonları tedavi eder. Gereksiz şekilde antibiyotik almak sağlığın için tehlikeli olur ve antibiyotiğe karşı olan direncini yükseltir. Doktor önerisi olmadan, gereksiz antibiyotik kullanma.

Stres gribe sebep olabilir mi?

Stresliyken vücut stresi yok edebilmek için maddeler üretir ve dengesini şaşırır ve immün sistemde çöküş meydana gelir. Bu nedenle stres dönemlerinde hepimiz daha sık hasta oluruz.

Kaynak: Liv Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çurgunlu

