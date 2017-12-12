GRİPTEN KAÇMANIN YOLU PARMAK UÇLARINDA SAKLI! NASIL MI?





Sorduğuna çok sevindik. Cevabı veriyoruz o zaman, hazır mısın?

El yıkamanın, mikropların yayılmasını önlemek için bir numaralı yol olduğunu tekrar tekrar söyleyip duruyoruz. Ancak birçok insan elini yıkarken sadece avuçlarını köpürtüyor, parmak uçlarını ise ihmal ediyor. New York’taki Mount Sinai Tıp Merkezi’nin Tıbbi Direktörü Dr. Neil Schachter, “Potansiyel olarak kirli yüzeylerle ve yüzümüzle en çok temas eden bölge parmak uçları” diyor.

Bileklerinden parmak uçlarına kadar olan bölgenin hem önünü hem de arkasını en az 20 saniye boyunca sabunla yıka. Tırnaklarının altını ve parmak aralarını ovmayı unutma.

