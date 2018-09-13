GRİBE SAVAŞ AÇAN TARİFLER



Yaz bitti, soğuk havalar kapıda… Grip salgını, depresyon ve kronik hastalıklarla mevsim geçişlerinde sıkça karşılaşıyoruz. Uzmanlar sağlıklı beslenerek hastalıklardan korunabileceğini söylüyor.

Sonbaharda soğuyan hava ile birlikte bağışıklık sistemimiz zayıflıyor ve vücudumuz hastalıklara açık hale geliyor. Ayrıca, soğuk algınlığı, grip ve bronşit gibi birçok hastalığa yakalanma riskimiz bu mevsimde kat kat artıyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Arzu Yamanel, sağlıklı beslenme düzeniyle hastalıklara yakalanma riskinin azaldığı bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmış olduğunu belirtiyor.

Kafana göre vitamin alma!

Sonbahar, antioksidana en çok ihtiyaç duyulan mevsimdir. Çünkü mevsim değişikliklerinde çok daha fazla vitamin, mineral ve antioksidana ihtiyaç duyarız. Antioksidanlar, hücrelerdeki oksitlenmeyi önleyen maddelerdir. Bunu da vücuttaki bazı enzimleri artırıp, savunma mekanizmasını daha da güçlendirerek gerçekleştirirler. Böylece vücut direnci artar, enfeksiyonlara yakalanma riski azalır. Eğer hastalık oluşturmuşsa da, daha kısa sürede atlatılması sağlanmış olur. Vitaminlerden özellikle A, C, E; minerallerden ise selenyum, çinko ve magnezyum, Omega 3 ve 9 yağ asitleri iyi antioksidanlar arasında yer alır.

Antioksidanları tükettiğin besinlerden alabilirsin. (Besin destek ürünü gerekiyorsa uzman kontrolünde kullanman gerektiğini ve bilinçsiz kullanılan destek ürünlerin ciddi yan etkilere sebep olabildiğini hatırlatalım.)

Peki hangi besinler güçlü oksidanlardan biri olan A vitamini açısından zengin? Yumurta, süt, havuç en iyi A vitamini kaynaklarıdır. Kuşburnu, kivi, kırmızı biber, maydanoz, tere, roka gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, portakal, mandalina, nar, limon, karnabahar, brokoli en iyi C vitamini kaynaklarıdır. Ayrıca ceviz, fındık, badem, zeytinyağı bağışıklık sistemini destekler. Balık da çok iyi bir Omega 3 kaynağıdır.

Hastalıktan koruyan lezzetler

Yoğurtlu ıspanak:

Isırgan otu ve ıspanağı haşla. Üzerine; yoğurt, sarımsak ve kekikten oluşan sosunu gezdirin. Hem bağışıklığın güçlensin, hem de lezzetli bir sebze yemeği ye.

Kırmızıbiber çorbası:

1 tutam kristal kaya tuzu

3-4 tane kırmızıbiber

1 orta boy kuru soğan

2 küçük boy kabak

1 orta boy havuç

1 avuç kırmızı mercimek

2-3 diş sarımsak

1 lt suda bu sebzelerin hepsini kaynat, sonrasında blender’dan geçir. Başka bir tavada 1 yemek kaşığı organik tereyağında 1 yemek kaşığı organik ev yapımı salçayı, biraz su ekleyerek pişir. İçine kekik, nane, 1 diş sarımsak koyun ve pul biber ekle. Blender’dan geçirilmiş çorbaya karıştır.

Zeytinyağlı brokoli:

Brokoliyi haşla. Üzerine; zeytinyağı, sarımsak, limon ve elma sirkesinden oluşan sosunu gezdir. Vücut direncin artsın.

Vitamin deposu salatalar:

Maydanoz, reyhan, marul, dereotunu elinizle parçalara ayır. Salata kâsesine önce marulu yerleştir, ardından reyhanları koy, maydanozları ve dereotunu ekle. Üzerine mor lahana ve küp küp doğradığın beyaz peynirleri ve ceviz içini ekle. Zeytinyağı, sirke ve limondan oluşan sosu da dök. Akşam yemeğinde makarnanın yanında yiyebilirsin.

Hepimizin bildiği kışın vazgeçilmez roka salatasını yapmak için; rokaya marul, maydanoz, beyaz peynir ve ceviz içi ekle. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir salata yemiş olursun.

Kurutulmuş mürdüm eriği, esmer kayısı, portakal kabuğu, kurutulmuş çekirdekli siyah üzümü komposto haline getir. Şeker koyma, aralarda bir su bardağı içebilirsin.

Kiviyi, elmayı ve ananası küçük küçük doğra. Meyve salatası şeklinde ye.

Boğaz ağrısına karanfilli çay

1 poşet ekinezya ve 1 poşet adaçayını 1 su bardağı kaynamış suya koy. Ağzı kapalı olarak 4-5 dk. demle. İçine bal koyarak tatlandır. 1-2 adet karanfil ekle. Soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı şikâyetlerinde etkili bir çay karışımıdır.

