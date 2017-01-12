GRAND HYATT ISTANBUL 34 RESTORAN’DA 34 DAKİKADA ÖĞLE YEMEĞİ KEYFİ





İstanbul’un en önemli yaşam merkezlerinden Taksim’de yer alan Grand Hyatt İstanbul, konumu itibariyle şehrin gürültüsünden uzak 34 isimli restoranında öğle yemeği için özel menüler hazırladı.

Yetenekli şefler tarafından hazırlanan menüsünü kişiye özel servis anlayışıyla sunan 34 Restoran, şehrin içinde telaştan uzakta öğle yemeği buluşmalarının yeni gözdesi olmaya aday.

34’ten 34

34 Restoran, küçük porsiyonlar & büyük lezzetler adını verdiği menüsünden seçeceğiniz 3 çeşit yemek menüsünü 34 TL’den misafirlerine sunuyor. Paylaşılan lezzetler, odun fırınından, balıkçının oltasından, kömür ateşinden ızgaralar adını alan diğer menülerle de zenginleşen öğle yemeği lezzet şölenine dönüşüyor. İş arkadaşlarınız ya da dostlarınızla, 34 restoranın 162 kişilik ferah atmosferinde, şehrin ortasına gizlenmiş bahçesinde ya da 10 kişilik özel bölümünde yeni tatları deneyimleyebilirsiniz. Grand Hyatt öğle yemeği menülerinde Sodexo ve Ticket kartları da geçerli.

