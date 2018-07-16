GÖZYAŞI DÖKMEK DE FAYDALIYMIŞ!





Kimi zaman üzüntüden kimi zaman da sevinçten gözyaşı dökeriz. Duygularımıza eşlik eden bu birkaç damla gözyaşının aslında çok önemli işlevleri bulunuyor.

Dr. Bekir Sıtkı Aslan, gözyaşının vücut tarafından salgılanmazsa gözde yanma, batma, yabancı cisim hissi gibi birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiğini; tedavi edilmeyen kuru göz hastalığı ilerde görme kaybına kadar gidebildiğini belirtiyor. Dr. Bekir Sıtkı Aslan, kuru göz hastalığı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Gözyaşının en önemli görevi kayganlığı sağlamak

Göz kapaklarının içindeki bezlerden salgılanan gözyaşının, göz kapağı ile gözümüzün sürtünmesine bağlı sorunlara engel olmak gibi çok daha önemli bir işlevi bulunmaktadır. Farkında olmadığımız bu salgılar kornea ön yüzünde ‘gözyaşı film tabakası’ adıyla andığımız bir tabaka oluşturur. Bu tabaka üstte yağ altta müsin ve ikisinin arasında sıvı gözyaşından oluşur. Göz kapağımız belli bir ritimde örneğin dakikada 20 defa açılıp kapandığında gözyaşı gözde homojen olarak dağılır ve göz küresi ile göz kapağı arasında sürtünmeye bağlı sorunları da ortadan kaldırmış olur. Gözyaşının yeteri kadar salgılanmaması ise önemli bir durumla karşı karşıya olduğun anlamına gelmektedir.

Kişi rahatsızlığı olduğunu fark edemeyebiliyor

Toplumun yüzde 40’ında kuru göz problemi görülmektedir. Neredeyse her 2 kişiden birisinde görülen bu hastalık herkeste bulgu vermez. Yanma, batma, yabancı cisim hissi, gözde çapaklanma, sabah ilk uyanıldığında gözü açmakta zorlanma, akşam saatlerinde yorgunluktan göz kapaklarını açma isteğinin azalması gibi belirtileri olabilmektedir.

Kuru göz hastalığının pek çok nedeni var

Alerjik ve bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle göz kapaklarındaki bezler görevini yapamazsa, salgılar göze ulaşamaz. Dolayısıyla gözde dokusal değişiklikler ve buna bağlı kuru göz hastalığı gelişebilmektedir.

Korneada olan değişiklikler pek çok önemli problemin habercisidir. Korneada, yani gözün öndeki bombe kısmında olan değişiklikler zamanla kontrol edemeyebileceğimiz görme kayıplarına neden olabilmektedir.

Kuru göz gelişiminin bir diğer nedeni ise yine vücudumuzdaki mukozalarda salgıları kontrol eden hormonal mekanizmalardır. Bu gelişme özellikle adet dönemlerini noktalamak üzere olan kadınlarda sık karşılaşılan bir durumdur.

Kuru göz, bağışıklık sistemimizi tutan sistemik hastalıklarda da ortaya çıkabilmektedir.

Çevre kirliliği ve gözün zararlı ışıklara maruz kalması kuru gözün ortaya çıkması için diğer nedenlerdir.

Kuru göz hastalığı tedavi edilmezse kontak lens kullanımında sıkıntı olabilir. Bir katarakt ameliyatı söz konusu ise bu ameliyatta uzak ve yakını gösteren ileri teknoloji lenslerin takılması doğru olmaz ve en önemlisi konforlu bir yaşam olası değildir. Onun için bu kişilerde kuru gözün tedavi edilmesi sadece hasta konforu açısından değil, göz fonksiyonu açısından da olmazsa olmaz bir yaklaşım olmalıdır.

Bilgisayar kullanmak kuru göz hastalığına neden oluyor

Uzun süre bilgisayar kullanımının yan etkilerinden biri de göz kırpma refleksini azaltmasıdır. Bilgisayar kullanırken gözlerimizle çoğunlukla kırpmadan hep aynı noktaya bakarız. Kişi bilgisayarda oyun oynuyorsa göz kırpma refleksi iyice azalır. Göz kırpma refleksi azalınca gözyaşı homojen olarak dağılmaz ve kuru göz bulguları ortaya çıkar. Gözyaşının homojen dağılımına engel olacak kapak şekil bozuklukları da dahil olmak üzere her mekanizma sonucunda kuru göz ile karşılaşılabilmektedir.

