GÖZLÜKSÜZ ÇIKMA!





Yaz mevsimiyle birlikte güneş de yüzünü göstermeye başladı. Uzmanlar yaz aylarında dünyaya ulaşan ultraviyole ışın miktarının kış mevsimine göre üç kat arttığını belirtiyor.

Op. Dr. Burcu Usta Uslu, yaz aylarında göz sağlığını tehdit eden ‘ultraviyole ışınlara’ dikkat çekerken, bu ışınların gözlerimiz üzerindeki olumsuz etkileri ve uzun yıllar içinde yaratabileceği hasar en az deri üzerindeki etkileri kadar ciddi olduğunu belirtiyor. Ultraviyole ışınlar vücudun diğer kısımlarında olduğu gibi göz kapaklarını kaplayan deride kanser oluşumuna, konjonktiva tabakasında kanser oluşumu ve piterjium olarak adlandırılan dejeneratif büyümeye, ciltteki güneş yanığının korneadaki (saydam tabaka) karşılığı olan ağrılı fotokeratite ve uzun dönemde kornea yüzeyinde bozulmaya sebep olabiliyor.

Görünmez tehlike: Ultraviyole ışınlar

Sürekli dış ortamda çalışanlar, refraktif cerrahi ya da katarakt cerrahisi geçirmiş olanlar ile retina hastalığı olanlar daha hassas gözlere sahip… Bunun yanında yaz mevsiminde daha çok zaman geçiren çocuklar da ultraviyole ışınların tehdidi altında bulunuyor. Şapka takarak ya da kaliteli bir güneş gözlüğü kullanarak güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kurtulabilirsin.

Gözlerine zarar vermeyecek bir güneş gözlüğünün özellikleri neler dersin?