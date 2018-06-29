GÖZLERİNİ OVUŞTURMA!

Gözün saydam tabakası korneanın incelerek sivrileşmesiyle ortaya çıkan keratokonus rahatsızlığı, gözleri ovuşturmak, sert baskı yapmak ve kaşımak ile tetikleniyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Baha Toygar, keratokonus hastalığı hakkında bilinmeyenleri paylaşıyor.

Keratokonus hastalığının belirtileri ancak detaylı bir göz muayenesi ile anlaşılabilir. Korneada şekil bozukluğu olarak da tanımlanan keratokonus teşhisi, çoğunlukla lazer tedavisi için gelen hastalara uygulanan muayeneler ile gerçekleştirebiliyor. Pek çok hasta, ne yazık ki belirtilerinin kendisini yeterince göstermemesi sebebiyle keratokonus olduğunu anlayamıyor. Bu hastalara çoğu zaman yanlışlıkla göz tembelliği teşhisi konuluyor. Hastalığın en önemli belirtisi, gözlük numarasının sıklıkla değiştirilmesi. Ancak yapılacak detaylı bir tomografi ile hastalığın teşhisi konulabiliyor.

Gözleri ovuşturmak hastalığı tetikliyor

Hastalığın oluşumunda, gözleri sıklıkla kaşımak ve ovuşturma da etkilidir. Risk grubundaki kişilerin bu gibi hareketlerden kaçınması gerekmektedir. Keratokonusun oluşumu sürecinde özellikle gece görmede sorunlar yaşanabilir. Keratokonus ilerlemeye başladıkça çoğu hasta araba kullanırken uzaktaki cisimleri net seçemediğini, televizyon seyrederken alt yazıları görememeye başladıklarını fark eder. Gözleri kaşımak, ovuşturmak, sert baskı yapmak hastalığın ilerlemesine katkı sağladığı gibi oluşumunda da rol oynayabilir. Bu sebepten dolayı özellikle risk grubundaki kişilere ve hastalara gözlerini ovuşturmamaları ve kaşımamaları öneriliyor.

CCL tedavisi ile keratokonusu durdurmak mümkün

Keratokonus tedavisinde çapraz bağlantı yöntemi olan CCL (Corneal Cross Linking) tedavisi kullanılmaktadır. Hastalara CCL uygulanabilmesi için, kornea kalınlığının en az 400 mikron olması gereklidir. Hastanın tedaviye uygunluğunu, tedavi öncesinde yapılan kornea kalınlığı ve topografi ölçümleri sayesinde belirlenebiliyor. Tedavinin başarısında kritik nokta, hastalığın erken teşhis edilerek hastanın hızlıca tedaviye yönlendirilmesidir. Kornea nakline kadar varacak ciddi sonuçlar doğurabilen bu rahatsızlığın erken teşhisi, hastalığın kontrol altına alınabilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Bu belirtiler varsa mutlaka doktora başvur:

-Gözünde sürekli alerji ve kaşıntı

-Devamlı ilerleyen miyopi ve astigmat

-Gözlüklerinden bir türlü memnun olamama

-Gözlüğe rağmen net görüş elde edememe

-Gece araba sürerken zorluk çekme