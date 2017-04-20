GÖZLERİN IŞIK SAÇSIN





Estetik müdahale deyince aklına sadece botokslar, silikonlar mı geliyor? O zaman 80’lerde kalmışsın demektir. Çünkü medikal estetik artık gözlerinizin ışık saçmasını sağlayacak kadar gelişti.

Şimdi göz altınızdaki morluklarından, çukurluklardan anında kurtulmak, sağlıkla parlayan gözlere sahip olmak mümkün. Nasıl mı? Özel Dermamed Poliklinikleri’nin kurucusu Dr. Levent Türbedar’a bu büyüleyici yöntemle ilgili bilmek istediğimiz her şeyi sorduk, o da kırmayıp anlattı.

Neyin var, iyi misin?

Gözler bizi ele verir. Uyumadığımızı, biraz fazlaca kilo verdiğimizi, çok yorgun olduğumuzu karşımızdakine, istesek de istemesek de söyleyiverir. Hatta bazen genetik özelliklerimiz yüzünden, göz altlarımız mor ya da çukursa, kendimizi gayet iyi hissetsek bile hemen o hiç duymak istemediğimiz soru geliverir: “Neyin var, iyi misin?”

Dr. Levent Türbedar, bunun ismi bile ışıltılı bir yöntemle kolayca çözülebildiğini söylüyor: “Göz altı ışık dolgusu, bakışlarınızı sislendiren, sizi yorgun ve güçsüz gösteren göz altlarınızı canlandırır, ihtiyacınız olan ışıltıyı verir. Üstelik şişme yapmaz, eşit yayılır ve doğal bir dolgunluk verir.”

Peki nasıl?

“Özel dolgularla yapılan bir kokteyl, ucu keskin olmayan ve kanama yapmayan özel iğnelerle hedef bölgeye enjekte ediliyor. Göz altı içeriden yükseltilerek hem çukur, hem de çukurun yarattığı gölge yok ediliyor. Dolayısıyla gözleriniz artık olması gerektiği gibi enerjinizi ve ışığınızı yansıtıyor. Uygulamaya bu yüzden ‘Göz Altı Işık Dolgusu’ diyoruz.”

Acı var mı?

Dr. Levent Türbedar, bu sorumuza gülerek yanıt veriyor: “Acı yok. Lokal anestezi uygulanıyor. Bu yüzden de mutlaka deneyimli bir hekim tarafından uygulanması gerekiyor.”

Bu kokteylin içinde ne var?

“Cildin doğal yapıtaşlarından biri olan hyaluronik asit var. Bu modern tıbbın getirdiği en önemli yeniliklerden biri. Neredeyse bütün dolgularda kullandığımız hyaluronik asit sayesinde dolgunun etkisi çok daha uzun sürüyor, ayrıca alerjik reaksiyona neden olmuyor. Uygulamayı tekrarladıkça cildin kalitesi artıyor, canlanıyor, nemleniyor.”

