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GÖZDEN IRAK OLAN KALBE İYİ GELİYOR

| 31 Ekim 2017| AŞK&SEKS

 


“Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.” Eskilerin dediklerini unutun.  Uzaklık kalbine iyi geliyor olabilir.

Journal of Sex and Marital Therapy’de yayınlanan bir makaleye göre uzun mesafe ilişkisi yaşayan çiftler, birbirine yakın yaşayan çiftlere oranla daha samimi ve tatmin edici bir ilişki yaşıyormuş. Ontario Üniversitesi’ndençalışmanın yazarı Dr. Emma Dargie “Aralarında mesafe bulunan çiftler ilişkilerini sıkı tutmak için daha çok çaba sarf ediyor” diyor. “Uzaklık çiftlere birlikte üstesinden gelinecek bir mücadele sunuyor”.

 

 

Last modified: 31 Ekim 2017

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