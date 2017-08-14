GÖZ KURULUĞUNA YOL AÇAN 10 ETKEN





Gözyaşımızın göz sağlığımız açısından çok büyük önem taşıdığını biliyor muydunuz? İçindeki koruyucu maddelerin göz yüzeyi için bariyer oluşturduğunu ve gözyaşı azaldığında gözün savunma mekanizmasının bozulmaya başladığını? Peki ya gözyaşı üretiminde azalmaya yaz faktörleri, klimalı ortam, göz makyajını temizlememe hatta sıvı ihtiyacınızı su yerine çay ve kahve ile karşılamanın da yol açabildiğini?

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Baca, yaz aylarında gözyaşı kuruluğu şikayetinin artış gösterdiğini belirterek “Gözyaşı kuruluğu; gözlerde batma, yanma, kızarıklık, acıma, kaşıntı ve bulanık görme gibi şikâyetlere neden oluyor. Dış etkenler göz kuruluğu oluşumunda en önemli nedenler. Ancak az su tüketip sıvı ihtiyacını bir de çay ve kahve ile karşılamak da göz kuruluğuna davetiye çıkarıyor” diyor. Basit önlemler alarak, körlüğe kadar gidebilecek ciddi sorunları önlemenin mümkün olacağını vurgulayan Dr. Evren Baca, şikayetlerin devam etmesi halinde ise zaman kaybetmeden uzmana görünmek gerektiğini söylüyor. Dr. Evren Baca, göz kuruluğuna yol açan 10 etkeni ve alınabilecek önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Klimalı ortam

Klima, ortamdaki nem oranını düşürdüğü için gözleri kurutuyor. Rezidans tipi binalarda bu problem daha sık karşımıza çıkıyor. Bu durumda klima sisteminin nem düzenleyici tipte olması veya ortamın ayrıca neminin artırılması gerekiyor. Buna rağmen şikayetin devam ederse suni gözyaşı ile gözün nemini takviye edebilirsin.

Güneş

Güneş ultraviyole nedeniyle göz yapılarına zarar verebiliyor. Isı nedeniyle gözyaşının çabuk buharlaşmasına neden olmasının yanında, ultraviyole ışınları katarakt ve sarı nokta hastalığına da neden oluyor. UV blokajlı güneş gözlüğü kullanmak çok önemli. Ayrıca şapka kullanımı da gerek yetişkin gerekse çocuklarda ihmal edilmemeli.

Deniz ve havuz

Tuzlu su, göz yüzeyinin ve gözyaşı doğal yapısının bozulmasına neden oluyor. Havuz ise klor nedeniyle daha da zararlı. Klor göz yüzeyine toksik etki yapıyor. Denize veya havuza girerken mutlaka gözlük kullan. Gözde kızarıklık ve çapaklanma olursa mutlaka bir göz doktoruna başvur.

Rüzgar

Yaz aylarında esen rüzgar serinlememizi sağlayıp bizi rahatlatırken gözlerimizi kurutuyor. Gözyaşı buharlaşıyor. Geniş çerçeveli gözlükle gözlerinizi koruyabilir, suni gözyaşı takviyesiyle nemlendirebilirsin.

Kahve ve çay

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Baca “Bol su içmek göz kuruluğunu önlemede büyük fayda sağlıyor. Özellikle buharlaşmanın yoğun olduğu ve göz kuruluğunun arttığı yaz döneminde yeterli sıvı tüketmemek, sıvı ihtiyacının çay ya da kahve karşılanabileceğini düşünmek, göz kuruluğunu artırarak göz sağlığına da zarar veriyor” diyor.

Tozlu ortam

Toz; kuru ve rüzgarlı havada göz yüzeyine yapışıp çizilmelere, enfeksiyonlara neden olabiliyor. Göze toz kaçması durumunda bol su ile yıka, gözleri asla ovuşturma, yıkamaya rağmen batma devam ederse hemen bir hekime başvur.

Kontakt lens

Kontakt lensler gözlüğe alternatif olarak bazen de sadece kozmetik olarak kullandığımız konforu yüksek, görüşü rahatlatan materyaller. Ancak gözde kornea refleksini azaltarak ve gözyaşı buharlaşmasını da artırarak göz kuruluğuna neden olabiliyor. Yaz aylarında daha çok günlük lens kullan. Kullanma kurallarına mutlaka uy. Lensini çıkarmadan uyumaktan kaçın. Lensle uyumlu suni gözyaşı damlalarıyla gözün nemini takviye etmek de önemli.

Bilgisayar

Günümüzün vazgeçilmezleri bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar göz sağlığımızı tehdit ediyorlar. Uzun süre ekrana bakmak gözleri kurutuyor. Ekran başında çalışırken gözlerin dinlenmesi ve ıslanması için göz kırpma sayını artırın ve 20 dakikada bir 20 saniye gözünüzü ekrandan uzaklaştır.

Makyajlı uyumak

Göz makyajı kapak kenarındaki kanalları tıkayarak gözyaşının yapısının bozulmasına ayrıca enfeksiyonlara zemin hazırlıyor. Her gece makyajın göze uygun bir ürün ya da temizleme mendilleri ile temizlenmesi şart. Göz kapağı hijyeni için de göz yakmayan bebe şampuanları ve ılık suyla kirpik diplerini temizleyebilir ya da eczanelerde kirpikler için özel üretilmiş şampuanlar ve temizleme mendilleri kullanabilirsin.

İlaçların yan etkileri

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Baca “Göz hastalıklarının tedavisinde uzun süreli kullanılan ilaçlar, hormonal nedenler ve bazı romatolojik hastalıklar da gözyaşı üretimini olumsuz etkiliyor. Göze damlatılan ilaçların içindeki koruyucu maddelerden akne tedavisinde kullanılan ilaçlara, antihistaminiklerden diüretiklere dek göz kuruluğuna yol açan bazı ilaçları kullanırken, suni gözyaşı damlaları kullanılmalı. Düzenli doktor takibi ihmal edilmemeli” diyor.

