GÖZ ÇEVRESİ KREMİNİ SABAH MI, YOKSA GECE Mİ SÜRMELİSİN?





“Kırışıklık karşıtı göz çevresi kreminden verim alabilmek için hem gece hem sabah mı uygulamalıyım?” ve Yalnızca gece sürmek yeterli olur mu?” soruları cevap buluyor.

Gözlerinin etrafındaki cilt ince olduğu ve oradaki kasları tüm gün kullandığın (göz kırpmak, gözlerini kısarak bakmak vs.) için göz çevresi ürünlerini hem gece hem de sabah uygulamanı öneririm. Hangilerinin ihtiyacına uygun olduğunu bulmak için etiketleri oku. (Şişkinliği azaltan, mor halkaları hafifleten gibi seçenekler mevcut.) Birden fazla ürün kullanıyorsan, inceden kalına doğru uygula: Önce sıvılar, sonra jeller, serumlar, losyonlar, kremler ve yağlar. Göz ürünlerini her zaman SPF’li ürünlerden önce uygulamalısın. İşte sana iki göz çevresi bakım rutini:

Sabah: Cildini temizledikten sonra problemini çözmeye yönelik bir göz serumu uygula. İçeriğinde serbest radikallerden koruyan C vitamini ve antioksidan E vitamini varsa çok daha iyi olur.

Akşam: Yüzünü temizle. Retinol içeren ürün kullanıyorsan önce onu uygula, ardından göz çevresi nemlendiricini sür. Gece bakımını yatağa girmeden bir saat önce tamamla. (Böylelikle yüzünü yastığa koymadan önce ürünleri emmesi için cildine zaman vermiş olursun.)

Francesca J. Fusco, New York’taki Mount Sinai Hastanesi Icahn Tıp Okulu’nda Dermatog

