GÖZ ALTI MORLUKLARI NASIL GEÇER?





Günümüzde her üç kişiden biri göz altındaki morluklardan şikayetçi… Kişiyi olduğundan daha yorgun, bitkin, uykusuz, yaşlı ve sağlıksız gösteren göz altındaki morlukların oluşumunda çeşitli etkenler bulunuyor.

Göz altındaki derinin kalınlığının zaman içinde dış ve iç etkenlere bağlı olarak 0.1-0.2 mm’ye kadar indiğini, incelmiş olan göz altı derisinin şeffaflaşarak alttaki toplardamarların daha belirgin hale gelmesinden dolayı göz altlarında mavi-mor halka tarzı bir görünüm ortaya çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Patrick Trevidic, yorgun görünümün nedeninin göz altı morlukları ve göz altı halkaları olduğunu söylüyor. Bu morlukların genetik ve yapısal olarak göz kapağı derisinde pigmentasyon artışına bağlı olarak meydana gelebildiğini belirten Trevidic, tedavi olarak Göz Altı Işık Dolgusu yöntemini öneriyor:

“Uykusuzluk, düzensiz yaşam biçimi, alkol, sigara kullanımı gibi nedenlerle göz çevresindeki venöz dolaşımın yavaşlamasına bağlı oluşabiliyor. Atopik ve diğer bazı egzamalar da göz altlarında koyu halkalara neden olabiliyor. Demir eksikliği anemisi, bazı karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları da göz altı morlukları oluşumuna sebep olur. Özellikle bu bölge için geliştirilen Göz Altı Işık Dolgusu öncelikle göz altı çukurunun güvenli bir şekilde düzeltilmesini, yeniden yapılanmasını sağlıyor. İçindeki yeniden yapılandırma kompleksi sayesinde göz çevresi derisinin kalitesini yüksek oranda artırırken morluklar üzerinde de etkisi oluyor. Yapılacak her türlü uygulamayı hastanın şikayetine göre belirlemek, hastanın şikayetini iyi analiz ettikten sonra yaşlanma sürecini tespit edip bunu nasıl düzelteceğinizi belirledikten sonra doğru uygulama seçilmelidir. Göz altında oluşan problemleri gidermek veya azaltmak için sadece bu bölgeye özgü olarak geliştirilmiş, içeriği itibari ile normal dolgulardan birçok konuda farklılık Göz Altı Işık Dolgusu uygulaması yapılabilir. Çapraz bağlı ve yarı çapraz bağlı patentli “resilient” hyaluronik asit içeriğinin yanı sıra, 8 amino asit, 3 antioksidan, çinko, bakır ve B6 vitamini ile ciltte yeniden yapılandırmayı sağlayan ve uygulanan bölgeye anestezi sağlayarak hasta konforu ile birlikte uygulamayı da kolaylaştıran bir dolgudur. Göz Altı Işık Dolgusu’nun etkisi 1–1 buçuk yıl sürebiliyor. Bu süreler kişinin cinsiyetine, yaşına, yaşam koşullarına ve genetik faktörlere göre değişebilmektedir. Tekrar uygulamalar kalıcılık süresini artırmaya yardımcı olmaktadır. İşlemin tamamı 15 – 20 dakika tutuyor. İşlem; ince uçlu enjeksiyon veya yan etkileri minimumda tutmak için özel tasarlanmış ucu sivri olmayan yumuşak bir kanül yardımıyla yapılıyor. Hastalar uygulamadan hemen sonra sosyal yaşamlarına dönebilir.”

Göz altı için kullanılacak ürünün içeriğine ve markasına dikkat edilmesinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Patrick Trevidic, hastaların bu konuda tecrübeli bir hekime baş vurmasını ve mutlaka uygulanan ürünün markasına dikkat etmelerini öneriyor. Hekimlerin de iyi sonuç alacakları, güvenirliği ispatlanmış ürünleri kullanmaları gerekiyor.

Göz altı morluklarına uygulayabileceğin diğer tedavi yöntemleri neler?