GÖRÜP GÖREBİLECEĞİN EN İYİ DOĞUM FOTOĞRAFLARI





Fotoğrafçı Leilani Rogers, o özel anlara imza atarken anneliğin vücut bulduğu tüm fotoğraflarda duyguların nasıl anlık değişimler yaşadığını anlatıyor.

“Kamera hazır, annenin bir sonraki hareketine odaklanıyorum. Çekeceğim karenin ölümsüzlüğü söz konusu. Annenin ve bebeğin bir daha yaşamayacağı o anlar. Doğum anı. Daha özel bir an olamaz sanırım.”

Şimdi arkana yaslan. Tüylerini diken diken edecek fotoğraflarla karşındayız. Bunun için anne olmana gerek yok. Doğmuş olan yeterli!