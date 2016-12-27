Abone Ol

 

GÖRÜP GÖREBİLECEĞİN EN İYİ DOĞUM FOTOĞRAFLARI

Geri1 of 21İleri


01

Fotoğrafçı Leilani Rogers, o özel anlara imza atarken anneliğin vücut bulduğu tüm fotoğraflarda duyguların nasıl anlık değişimler yaşadığını anlatıyor.

“Kamera hazır, annenin bir sonraki hareketine odaklanıyorum. Çekeceğim karenin ölümsüzlüğü söz konusu. Annenin ve bebeğin bir daha yaşamayacağı o anlar. Doğum anı. Daha özel bir an olamaz sanırım.”

Şimdi arkana yaslan. Tüylerini diken diken edecek fotoğraflarla karşındayız. Bunun için anne olmana gerek yok. Doğmuş olan yeterli!

Geri1 of 21İleri

 

Bunları Unutma!

 

Sen Hala İzlemedin Mi?

 

 

 

 