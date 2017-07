GOOGLE’A SORDUĞUMUZ ŞEYLER METİN HARA VE HAVA DURUMU

İstanbul’un hava durumunu Google’a sorduk. Güne şiddetli yağış ve gök gürültüsüyle başlayan İstanbul’un havası, Google Arama Trendleri’nde üst sıralara oturdu.

Kullanıcılar bu sabah yoğun şekilde “İstanbul, Gök Gürültüsü” ifadeleri ile arama yaparak son durum hakkında bilgi edinmeye çalıştı. Konu bir ara ikinci sıraya kadar yükseldi. Bilindiği gibi Google Arama Trendleri, insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor. Haftanın öne çıkan diğer konuları arasında tabii ki Metin Hara da var! (Hiç şaşırmadık tabii!)

Google Ara Motorunda bu hafta… (10 – 17 Temmuz 2017)

1.ÖSYM, 2017 LYS sonuçları

2.Metin Hara

3.15 Temmuz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

4.Resmi Gazete, KHK

5.Fikret Hakan

6.Ömer Halis Demir

7.İsmail Balaban

8.Yeliz Koray

9.TEOG tercih

10.Müge Boz, Ekin Türkmen

11.Fatih Terim

12.Ali Avcı

13.Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk

14.Türk Bayrağı

15.Aslı Tandoğan

16.Koray Çalışkan

17.Srebrenitsa Katliamı

18.Büyük Göç film

19.Sevan Nişanyan

20.Beste Kökdemir

21.Mustafa Altıoklar

22.15 Temmuz resmi tatil mi

23.Jodie Whittaker, Doctor Who

24.Recep Tayyip Erdoğan

25.See You Again, Wiz Khalifa

26.Ali İsmail Korkmaz

27.Fairy Elin

28.Aydan Şener

29.Lütfü Oflaz

30.İlker Başbuğ