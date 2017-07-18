GOOGLE’A SORDUĞUMUZ ŞEYLER METİN HARA VE HAVA DURUMU
İstanbul’un hava durumunu Google’a sorduk. Güne şiddetli yağış ve gök gürültüsüyle başlayan İstanbul’un havası, Google Arama Trendleri’nde üst sıralara oturdu.
Kullanıcılar bu sabah yoğun şekilde “İstanbul, Gök Gürültüsü” ifadeleri ile arama yaparak son durum hakkında bilgi edinmeye çalıştı. Konu bir ara ikinci sıraya kadar yükseldi. Bilindiği gibi Google Arama Trendleri, insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor. Haftanın öne çıkan diğer konuları arasında tabii ki Metin Hara da var! (Hiç şaşırmadık tabii!)
Google Ara Motorunda bu hafta… (10 – 17 Temmuz 2017)
1.ÖSYM, 2017 LYS sonuçları
2.Metin Hara
3.15 Temmuz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
4.Resmi Gazete, KHK
5.Fikret Hakan
6.Ömer Halis Demir
7.İsmail Balaban
8.Yeliz Koray
9.TEOG tercih
10.Müge Boz, Ekin Türkmen
11.Fatih Terim
12.Ali Avcı
13.Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk
14.Türk Bayrağı
15.Aslı Tandoğan
16.Koray Çalışkan
17.Srebrenitsa Katliamı
18.Büyük Göç film
19.Sevan Nişanyan
20.Beste Kökdemir
21.Mustafa Altıoklar
22.15 Temmuz resmi tatil mi
23.Jodie Whittaker, Doctor Who
24.Recep Tayyip Erdoğan
25.See You Again, Wiz Khalifa
26.Ali İsmail Korkmaz
27.Fairy Elin
28.Aydan Şener
29.Lütfü Oflaz
30.İlker Başbuğ