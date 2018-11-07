GÖKÇEN ARIKAN GÜNE NASIL BAŞLIYOR?





Egzersiz Eğitmeni Gökçen Arıkan, güne çok erken başlayanlardan. Çalışmadığı günlerde bile erkenden kalkıp koşmayı ihmal etmiyor. Yemek hazırlarken müzik dinlemeyi çok seviyor ve çocuklarına da iyi bir örnek olmaya çalışıyor. Sabah rutininden ilham aldığımız Gökçen, güne başlarken başka neler yapıyormuş öğrenelim.

GÜNE HAREKET EDEREK BAŞLA.

Her sabah 05.30’da uyanıyorum, derslerim çok erken bir saatte başlıyor. Derslerimin olmadığı zamanlarda da yine erken kalkmayı tercih ediyorum ve o gün mutlaka sabah koşarak güne başlıyorum. Uyanır uyanmaz bir bardak suyun içerisine yarım limonun suyunu sıkıp içiyorum. Tüm gün eşofmanla olduğum için makyaj yapmıyorum. Fakat yüzümü temizledikten sonra mutlaka güneş koruyucu bir krem sürüyorum.

KAHVALTIYI İHMAL ETME.

Sabah kahvaltısı yapmadan dışarıya çıkmıyorum. Kahvaltı için yulaf ezmesi pişiriyorum, yanına da biraz meyve ve ceviz ekliyorum. Filtre kahve keyfim de sabahları olmazsa olmazlarım arasında.

ÖĞLE YEMEĞİNİ PLANLA.

Gün içinde öğle yemeği için pek vaktim olmayacaksa, sabahtan öğle yemeğimi de hazırlayıp çantama koyuyorum. Ardından sabah derslerim başlıyor. Kendi antrenman saatim olan 15.00’e kadar da hiç durmadan devam ediyor. Sabahları evden çok erken saatte çıktığım için sabah saatlerinde çocuklarımızla eşim ilgileniyor. O nedenle de akşam olunca onları okuldan almaya ben gidiyorum.

DOĞRU BESLENME ALIŞKANLIKLARI EDİN.

Beslenme alışkanlığı çocukluk zamanlarımızda atılıyor; o nedenle çocuklarımın beslenme düzenine çok dikkat ediyorum. Her gün mutlaka sebze ya da bakliyat yemeği yapıyorum. Canım tatlı istiyorsa, yemeğin yanı sıra iki-üç tane de hurma yiyorum. Sabah erken kalktığım için de genelde çocuklara masal okurken uyuyakalıyorum.



