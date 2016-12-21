GÖĞÜSLER BÜYÜK KÜÇÜK DİYE İKİYE AYRILMAZ





Eğer sadece küçük, büyük diye iki çeşit göğüs tipi olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun, baştan söyleyelim. ThirdLove isimli bir sütyen markası, tam tamına yedi göğüs tipi olduğunu söylüyor. Tasarımlarını hazırlarken sadece büyük küçük beden olarak amaçlamadıklarını, bu yedi tipe göre sütyenleri kategorilendirdiklerini söylüyorlar.



Asimetrik: Biri diğerinden daha büyük. (Hep öyledir ama bu tip göğüslerde fark daha fazla) Aynada fark etmek oldukça kolay.

En iyi nasıl görünür? Takıp çıkarılabilen pedlerle. Küçük göğüse takılan ped sayesinde onları eşitleyebilirsin.

Zil formunda: Genellikle ağır göğüslerdir. Üst bölümleri dar, şağı doğru yuvarlaklaşır.

En iyi nasıl görünür? Tamamen kaplayarak.

Doğu – Batı : Birbirlerinden bir hayli uzak, uçları iki ayrı tarafa dönük göğüsler.

En iyi nasıl görünür? Push-up ve tişört stili sütyenlerle. Böylee onları bir araya getirebilirsin.

Ayrık Set : İki göğsün de arasında geniş bir boşluk vardır.

En iyi nasıl görünür? Balkonet sütyenler, aradaki boşluğu doldurmak için birebir. İnce uzun: Göğüslerin üzeri geniş, alt bölüm daha dar. En iyi nasıl görünür? Push up olmayan modeller. Su damlası: Aslında bu form daha çok zil tipine benziyor ancak ona göre daha eğimli biçimde. En iyi nasıl görünür? Push up ve push up olmayan he riki model de bu göğüs tipine uyuyor. Yuvarlak: Her iki taraftan da dolgun olgun göğüs tipi. En iyi nasıl görünür? Balkonet sütyenler en iyi seçim. En şanslı göğüs tipi olduğunu söyleyebiliriz.



