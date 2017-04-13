GÖBEK ERİTMEK İÇİN EN ETKİLİ 7 YAĞ YAKICI





Göbek eritme, özellikle yaz ayları yaklaşırken ortaya çıkan başlıca sorulardan ve sorunlardan biri. Şehir yaşantısının ve iş hayatının getirdiği hareketsizlik, stres, dengesiz beslenme ve egzersiz yapmak için vakit bulamama gibi etkenlerin sonunda gelinen nokta hep aynı; “Bu göbek nasıl eriyecek?”

Bu noktada genellikle ve mümkünse hemen göbek eritmenin yolları aranır, göbek eritme diyetleri araştırmaya ve uygulanmaya başlanır, hızlı kilo verme yöntemleri devreye sokulur. Mümkün olan ilk Pazartesi günü göbek eritme hareketlerine başlanır.

Fakat size bir haberimiz var; bölgesel olarak yağ yakmak mümkün değil. Evet doğru, eğer ki kozmetik bir yöntem uygulamıyorsanız, egzersiz ve diyetle vücudunuzun sadece bir bölgesinde zayıflama sağlamanız pek de mümkün değil.

Bu da şu demek oluyor, karın bölgesindeki yağlardan kurtulabilmeniz için tüm vücutta yağ yakımını hızlandıracak bir spor ve diyet programı uygulamalısınız. Ancak bu şekilde incelme sağlayabilir ve karın bölgesi yağlarından kurtulabilirsiniz.

Eğer yağ yakmak için doğru diyeti uyguluyorsanız ve yağ yakma egzersizleri yapıyorsanız zaten yağ yakmaya başlarsınız. Yağ yakımını daha hızlı ve efektif hale getirmek için de yağ yakmayı hızlandırıcı gıda takviyesi kullanabilirsiniz.

Yağ yakmak için kullanılan gıda takviyeleri, spor yaparken ortaya koyduğunuz performansın artmasına yardımcı olur. Bu da daha çok egzersiz ve daha çok tekrar demektir ki, bu sayede yağ yakım süreciniz de hızlanır. Aynı zamanda zayıflamak için uyguladığınız diyet programı ve yine spor yaparken kaybettiğiniz mineralleri ve besinleri almanın en hızlı yolu gıda takviyeleridir.

Göbek eritme ve fazlalıklardan kurtulma yolunda satın alabileceğiniz ve kullanabileceğiniz en etkili 7 gıda takviyesini Supplementler.com uzmanları sizin için belirledi.

Göbek Eritmek İçin En Etkili 7 Süper Takviye

7) Hardline Burner 120 Tablet

Hardline Burner Özellikleri

Fiyat: 79 TL

Tablet Adedi: 120 Tablet

Servis Sayısı: 60

Servis Başı Fiyatı: 1,32 TL

Ürün kompleks bir üründür ve içerisinde pek çok farklı içerik bulunur. Bu içerikler içerisinde L-Karnitin, yeşil çay ekstresi, kafein, taurin, garsinya kamboçya ekstresi ve guarane ekstresi vardır. Bu içerik, yağ yakımını oldukça efektif bir hale getirme kapasitesine sahiptir. Gece geç saatlerde alınması uykusuzluk yapar. Yüksek tansiyon hastalığı olanlar kullanmamalıdır.

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Zengin içeriği.

Servis başına uygun fiyatı.

Tüketici Yorumları

“Gözünüz kapalı alın. Kesinlikle tavsiye ederim…”

“Metabolizma hızından şikayetçi herkes kullanmalı. Çok kısa bir zamanda metabolizma hızınızda artış meydana geliyor…”

Hardline Burner hakkında daha fazla bilgi edinin.

6) Muscletech Hydroxycut Hardcore Elite 21 Drink Packets

Muscletech Hydrocycut Özellikleri

Fiyat: 109 TL

Paket Adedi: 21 Paket

Servis Sayısı: 21

Servis Başı Fiyatı: 5,19 TL

Bu ürün de kompleks içeriğe sahiptir. Taurin, yeşil çay ekstresi, l-karnitin, yeşil kahve ekstresi ve kafeinin yanı sıra ek CLA içeriğine de sahiptir.

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Ek CLA içeriği.

Ek yeşil kahve ve yeşil çay ekstresi içerikleri.

Üst düzey enerji artışı sağlayışı.

Tüketici Yorumları

“Spora başlayalı 6 ay oldu. Bugün kullandığım ikinci hafta doldu, etkisini hissediyorum…”

“Çok övgü alan bir üründü. Kesinlikle haklı bir övgü…”

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5) Power System L-Carnitine 3600 Mg 20 Ampul

Power System L-Carnitine Özellikleri

Fiyat: 142 TL

Toplam Gramaj: 3600 mg

Servis Sayısı: 20

Servis Başı Fiyatı: 7,10 TL

Bu ürün sadece l-karnitin içermektedir. Kullanımında spordan önce tüm ampul değil, ampulün 1/3’ü tüketilmelidir.

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Saf l-karnitin içeriği.

Eşi benzeri bulunmayan carnipure formülüne sahip hammaddesi.

Tüketici Yorumları

“Yeni başladım. Etkisini hemen gördüm diyebilirim…”

“2 yıldır kullanırım. Tam bir klasiktir. Yanıltmaz…”

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4) Weider L-Carnitine Liquid 2500 Mg 20 Ampul

Weider L-Carnitine Özellikleri

Fiyat: 159 TL

Toplam Gramaj: 2500 mg

Servis Sayısı: 20

Servis Başı Fiyatı: 7,95 TL

Bu ürün sadece l-karnitin içermektedir. Kullanımında spordan önce tam ampul tüketilmelidir.

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Carnipure formülüne sahip olması.

Weider prestiji.

İlave C vitamini içeriği.

Sıvı formu

Tüketici Yorumları

“%100 etkiye sahip…”

“İndirim vardı ve direkt kaptım. Harika ürün…”

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3) Hardline Thermo L-Karnitin Sıvı 1000 Ml

Hardline Thermo Özellikleri

Fiyat: 89 TL

Toplam Gramaj: 1000 ml

Servis Sayısı: 33

Servis Başı Fiyatı: 2,70 TL

Bu ürün sadece l-karnitin içermektedir. Kullanımı spordan önce bir ölçek (30 ml) şeklinde olmalıdır.

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Karpuz aroması.

Aspartam içermeyen içeriğe sahip oluşu.

Kolay tüketilebilir ve kolay taşınabilir olması.

Ek 100 mg kafein içeriği.

Tüketici Yorumları

“Karpuz aromasının tadına bayıldım…”

“Yanımda rahatça taşıyabiliyorum, çok pratik ürün tavsiye ederim…”

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2) Big Joy Clabig 99 Kapsül

Big Joy Clabig Özellikleri

Fiyat: 79 TL

Kapsül Adedi: 99 Kapsül

Servis Sayısı: 99

Servis Başı Fiyatı: 0,80 TL

Bu ürün CLA ve aspir yağı içermektedir. Linoelik asit sayesinde metabolizma hızlandırır ve vücutta yağ depolanmasını engeller. Bir kapsül, öğünlerle birlikte günde üç kere tüketilmelidir.

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Bitkisel kaynaklardan elde edilmesi.

Servis başına fiyatının uygunluğu.

Aspir yağı içeriği.

Tüketici Yorumları

“Fiyatına göre performansı muazzam. Çok memnunum…”

“Aspir yağını tüketmek yerine bu ürüne yöneldim. Hiç pişman değilim. Başarılı…”

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1) Hardline CLA One (2400 Mg CLA) 100 Jel Kapsül

Hardline CLA One Özellikleri

Fiyat: 89 TL

Toplam Gramaj: 2400 mg

Servis Sayısı: 100

Servis Başı Fiyatı: 0,89 TL

Bu ürün sadece CLA içermektedir. Yemeklerden önce veya yemeklerle birlikte günde 3 kez birer kapsül şeklinde tüketebilirsiniz.

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Fiyat/Performans.

Ham madde kalitesi.

Tüketici Yorumları

“3. kullanışım. Epey faydasını gördüm…”

“Bu fiyata daha iyi bir ürün yoktur heralde. Müthiş…”

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