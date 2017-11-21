GNC Live Well İle Sağlığı Yeniden Keşfet





Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük besin desteği markalarından biri olan ve bugün hem ABD’de hem de Avrupa’da milyonlarda kişinin sağlıklı bir yaşam için tercih ettiği GNC Live Well yeniden Türkiye’de.

1935 yılından bu yana tüketicilerin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışan ve tüm dünyada büyük bir güven ve beğeni ile kullanılan GNC markası artık Türkiye’de seçkin eczanelerde satışta. GNC ürünlerinin büyük bir çoğunluğunun ham maddesi doğal kaynaklardan elde edilmekte ve imalatından tüketici ile buluştuğu noktaya kadar her süreçte son teknoloji kullanılmaktadır. “Live Well / İyi Yaşamak” sloganı ile hareket eden GNC, Amerikan Sağlık Örgütü FDA (Food&Drug&Administration) tarafından kabul edilen RDA (Recommended Daily Allowance) standartları referans alınarak üretim yapmaktadır. Vitamin, mineral, bitkisel takviye, sporcu ürünleri ve kilo kontrolü besin destekleri gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip olan GNC ile hayat kaliteni yükseltecek ve sağlığı yeniden keşfedeceksin.

Uzman Danışmanlar İle En Doğru Destek

Yoğun iş temposu, düzensiz beslenme, kirli havaya maruz kalma gibi birçok olumsuz etmen besin takviyelerini kaliteli ve sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez hale getiriyor. GNC konusunda uzman danışmanları tüketiciler ile buluşturarak onlar için en uygun ve doğru ürünü kullanmalarını hedefliyor. Her bir tüketicinin farklı ihtiyaçları olduğu felsefesi ile hareket eden GNC tüketicilerle yakın bir bağ kurarak onların gereksinimlerini en doğru ürün ile karşılamayı hedefliyor.

Facebook : gncturkey

Twitter : gnc_turkey

İnstagram: gnc.turkey

