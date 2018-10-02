GLÜTENSİZ BESLENME GERÇEĞİ

Son yıllarda kilo vermek ya da kendini daha iyi hissetmek için ‘glutensiz diyet’ uygulayanların sayısı epey arttı. Peki glütensiz gıdalar (örneğin ekmek, bisküvi ve makarna) gerçekten daha mı sağlıklı?
Bu sorunun cevabı aslında “Kimin için?” sorusunda yatıyor. Glütensiz besinler, tanısı konmuş glüten hassasiyeti veya çölyak hastalığı olanlar için elbette daha sağlıklı. Ama sağlıklı bireyler için aynı şeyi söyleyemeyiz. Glütensiz yiyeceklere çiğnenebilirliğini ve lezzetini korumak için yağ ve şeker eklenebiliyor. Ayrıca bazıları rafine glütensiz tahıllardan üretiliyor; bu da lif ve besleyici özelliklerini azaltıyor. Bunu anlamak için etiket okuman yeterli: Aynı markanın bir glütensiz bir de normal ürününe baktığında, glütensiz olanın karbonhidrat ve yağ içeriğinin çok daha yüksek olduğunu görebilirsin. Glütensiz bir diyete başlamak, inceleceğin anlamına gelmiyor. Ne yediğinin farkına varman ve dengeli beslenmen gerekiyor. Çünkü vücudumuzda her şeyin fazlası yağa dönüşüyor.
Uzman Diyetisyen Dilara Koçak