GLÜTENSİZ BESLENME GERÇEĞİ

Son yıllarda kilo vermek ya da kendini daha iyi hissetmek için ‘glutensiz diyet’ uygulayanların sayısı epey arttı. Peki glütensiz gıdalar (örneğin ekmek, bisküvi ve makarna) gerçekten daha mı sağlıklı?

Uzman Diyetisyen Dilara Koçak