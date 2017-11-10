GLÜTEN…GLÜTE… GLÜT… GLÜ…





Birçok çölyak hastalığı henüz teşhis edilmemiş olabiliyor. Böyle bir durumda glütenli gıdalar yediğinde yaşadığın intolerans, sindirim sisteminden çok daha fazlasını etkileyebilir.

Yeni yapılan bir araştırmada, çölyak hastalarının yaklaşık yüzde 18’inin karaciğer enzimlerinde yükselme görülmüş; bu da bir karaciğer problemine işaret ediyor. Ancak bir yıl boyunca glütensiz beslenen hastaların pek çoğunda enzim seviyesi normale dönmüş. Glüten intoleransından şüpheleniyorsan, gerekli testleri yaptırmak için doktoruna danış.

