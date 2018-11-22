“GLOBAL WOMAN CLUB” İLK KEZ İSTANBUL’DA





Her zaman düzenlediği farklı konseptte etkinlikleriyle fark yaratan BLISSEVENT&PR bu kez de is kadınlarına yönelik yeni bir projeyi kadınlarımızla buluşturmaya hazırlanıyor.

Londra merkezli 23 ülkede faaliyet gösteren “Global Woman Club” network platformu BLISSEVENT&PR ve Neuro Shine Technology yaratıcısı Shiny Burcu Ünsal işbirliği ile Türkiye’ye geldi.

‘Global Woman Istanbul “ un tanıtım ve network kahvaltı toplantısı Four Seasons Hotel Bosphorus‘da 29 Kasım’da sabah 08.30-11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Tüm girişimci iş kadınları, marka sahipleri, markalarını büyütmek ve uluslararası platforma taşımak isteyen, kendilerine farklı yeni fırsatlar oluşturmak isteyen her girişimcinin katılabileceği bir organizasyon olduğunu belirtelim.

Tüm girişimci ruha sahip kadınlara sesleniyoruz: 29 Kasım Four Seasons Hotel Bosphorus Business network kahvaltısında buluşmaya hazır mısınız?

