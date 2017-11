GİZLİ HASTALIK: PED ALERJİSİ

Her 10 kadından 8’i Kadınlara Özgü Alerjik İritasyon’u (Halk diliyle Ped Alerjisi) hiç duymamış olmasına rağmen her yıl milyonlarca kadın dönem dönem bu rahatsızlıktan şikayetçi oluyor. Kadınlara Özgü Alerjik İritasyon (KAİ) çok sık rastlanan bir problem olmasına rağmen genellikle diğer problemlerle karıştırıldığı için gerçek önemi göz ardı edilebiliyor.



Jinekologlar vajinal kaşıntı, ağrı ve/veya akıntı semptomları ile gelen hastalarının üçte birinin KAİ semptomları yaşadığını belirtiyor. Her 6 jinekologtan 1’i ise bu semptomları yaşayan kadınların regl dönemlerinde olduklarını söylüyor ve hijyenik ürün seçimlerinin bu rahatsızlığı ağırlaştıran bir faktör olabileceğini ekliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Prof. Dr Timur Gürgan, ped alerjisi vakalarının görülme sıklığının gün geçtikçe artığını belirtiyor:

“Kadınlara Özgü Alerjik İritasyon, maalesef çok az kadının bildiği ve çok az doktorun genital bölgede oluşan iritasyonun sebebi olarak tanı koyabildiği bir durum. Vajinal ve vulvar doku vücudunuzdaki cilt tabakasının en farklı, en duyarlı, en hassas ve en geçirgen kısmıdır. Dolayısıyla tahriş edici madelere ve kimyasallara karşı daha savunmasızdır. Buna ek olarak, vulva ve vajinanın iç kısımları mukoza zarları ile kaplıdır; duvarları doludur. Çok sayıda kan damarı ve lenfatik transfer sistemi ile dolaşım sistemine kimyasal maddeleri taşırlar.

Kadınlar tarafından kullanılan hijyenik ped, günlük ped ve tamponların içeriğinde pamukla karıştırılmış olarak kadınların bilmediği birçok sentetik materyal bulunmaktadır. Ayrıca bu ürünlerin üretimi sırasında ucuz olduğu için tercih edilen, klorla beyazlatma işlemi esnasında, dioksin olarak adlandırılan ve kanser, endometriozis, döllenme fonksiyonlarının bozulması, vajende iltihaplanma, bağışıklık sisteminde düşüş gibi problemlerle bağlantılı, istenmeyen bir madde ortaya çıkmaktadır. Ve pedlerde bulunan bu kadar fazla sentetik materyal birçok alerjik reaksiyonu da beraberinde getirmektedir. Bu yüzden kullandığın pedin klorla beyazlatılmamış olmasına dikkat et.

Ped alerjisinin en belirgin semptomları arasında şunları gösterebiliriz: Kaşıntı (%79), ağrı (%55), akıntı (%89). Eğer bunlardan birini yaşıyorsan muhtemelen pedin sana alerji yapıyordur. Bu fiziksel semptomların adetten sonra devam etmesi ise ağrı, yanma, iltihaplanma gibi şikayetlerle cinsel hayatı olumsuz etkileyerek hayat kalitesini bozmakta ve sadece fiziksel değil duygusal sorunlara da yol açmaktadır.

Kadınlara Özgü Alerjik İritasyon çok sık rastlanan bir problem ve kadınlar bunu genellikle vajinada oluşan iltihaplanma ya da pamukçuk olarak adlandırılan mantar infeksiyonlarıyla karıştırmaktadırlar. Malesef bu kadınların bir çoğu vajinal iltihap tedavisi alırlar ve yüzde yüz tedavi olamadıkları için doktor doktor gezmek zorunda kalırlar. Buradaki ana neden KAİ’dir.

Naylon içeriği fazla olan ve kötü kokuları gidermek için kullanılan parfümlü pedlerin içeriklerindeki bazı maddeler özellikle alerjik bünyeli kişilerde bir takım reaksiyonlara sebep olabilirler. Bu tarz vajinal iritasyon yaşayan tüm kadınlara ilk müdahale için organik pamuktan üretilmiş ped veya tampon kullanmalarını, organik pamuklu iç çamaşırı giymelerini ve sabundan kaçınmalarını tavsiye ediyorum. Ancak eğer semptomlar devam ederse tedavi ve tavsiye için mutlaka uzman jinekoloğuna danışmalısın.“

ANNELER DİKKAT

Prof. Gürgan bu konu ile ilgili yeni adet görmeye başlayan genç kızlarımızın bilgilendirilmesinin de çok önemli olduğunun altını çizdi: “Anneler, adet görmeye yeni başlayan kız çocuklarını mutlaka bizzat bilgilendirsinler ve mümkünse ped seçimleriyle bizzat ilgilensinler. Çünkü yeni adet görmeye başlayan genç kızlarımız bir pedin alerji yaptığını dahi anlamayabilir, ciltlerindeki değişimlerinden korkabilir, akıntı ya da yanma yaşadıklarında normal karşılayabilirler. Özellikle alerjik bünyeli genç kızlar ped alerjisi ile ilgili mutlaka bilgilendirilmelidirler. Ped kullanımı sonrası perine bölgesinde oluşabilecek kızarıklık, yanma ve kaşıntı gibi durumlarda ped hemen çıkarılmalı ve sertifikalı organik pamuk kullanan, parfümsüz, klorla beyazlatılmayan başka pedler tercih edilmelidir. “