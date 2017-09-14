GIRTLAK KANSERİ ERKEKLERDEN SONRA KADINLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ





Yaklaşık her 100.000 kişiden birinde gelişen gırtlak kanseri, sigara içen erkeklerde daha fazla görülüyor. Sigara kullanımının artmasıyla kadınlarda da yoğun bir şekilde görülmeye başlanan bu tehlikeli kanser türünün en önemli belirtisi ise ses kısıklığı.

Kanser türleri arasında görülme sıklığı en fazla olanlar arasında yer alan gırtlak kanseri, özellikle aşırı alkol ve sigara tüketenlerin yakasından düşmüyor. Farklı yöntemlerle tedavilerde olumlu sonuçlar alınabilmesine karşın sigara içenlerde bu tedavi yöntemlerin etkisi oldukça zor olurken ameliyat sonraları iyileşme de zorlaşıyor. Emsey Hospital Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Arif Şanlı, sigara içen erkeklerde daha fazla görülen gırtlak kanserinin, sigara kullanımının artmasıyla kadınlarda da yoğun bir şekilde görülmeye başladığına dikkat çekti. Şanlı: “Gırtlak kanserleri sigara içmeyle yakından ilişkilidir. Sigara içmeyenlerde çok nadir görülür. Alkol ve sigaranın birlikte kullanımı ise gırtlak kanseri riskini daha da arttırmaktadır.” dedi.

Ses kısıklığına dikkat!

Kanserin üç ana belirtisi olduğuna değinen Şanlı, ses kısıklığının en önemli belirti olduğuna vurgu yaptı: “Gırtlak kanserinin en önemli belirtisi ses kısıklığı olup, özellikle 2 haftayı geçen ses kısıklığında mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına muayene olunmalıdır. Boğazda takılma hissi ve yutma güçlüğü, nefes darlığı, ağrı, öksürük, kanlı balgam, boyunda şişlik gibi belirtilerde görülebilir. Gırtlak kanserli hastaların %10-20 sinde boyuna yakın metastaz ve ameliyatla tedavisi mümkündür. Tüm uzak metastazların %50-80’ni akciğerlerdedir ve uzak metastazlı hastaların tedavisi daha güçtür. İkinci belirtisi, yutmayı zorlaştırabilir, özellikle üst gırtlakta hastalık varsa yemek borusuna giden yolu daraltacağından yutma zorlaşır. Üçüncüsü ise nefes darlığı yapabilir. Nefes borusunun giriş bölgesi olduğundan, oradaki bir şişlik yolu çok daraltacağı için, nefes darlığına yol açabilir. Nadiren de, hastalık kulak ağrıları, öksürük veya boyunda şişlik ile ortaya çıkabilir.”

Erken tanı hayati önem taşıyor

Gırtlak kanserinde tedavi seçenekleri açısından erken tanı hayati önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Arif Şanlı, şöyle konuştu: “Gırtlak, içinde ses tellerini de bulunduran nefes borusunun en üstündeki bölgedir. Gırtlak kanseri ise, bu yapının, bu dokunun içerisinde, kanserli bir yapının varlığıdır. İçinde bir yara, bir tümör, bir şişlik olması halidir. Bu kanser türünün erken teşhis edilmesi kişilerin hayatını kurtarabilir. Özellikle gırtlak kanseri erken teşhis edilirse tedavisi çok kolaydır ve hasta herhangi bir fonksiyon kaybı yaratmadan hayatını devam ettirir.”

Bol meyve ve sebzeli bir beslenme tarzı benimseyin

Doç. Dr. Şanlı, sigaranın gırtlak kanseri ile yakında ilişkili olduğunu bir kez daha dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu: “Gırtlak kanserleri sigara içmeyle yakından ilişkilidir. Her sigara içen gırtlak kanseri olmayabilir. Ama eğer sigara içiyorsanız bırakmanın zamanı gelmiştir. Özellikle sigarayla birlikte alınan alkol, gırtlak kanseri riskini büyük oranda artırır. Eğer alkolü erken bırakırsanız ikinci bir kanser riskini azaltabilirsiniz. Alkolü bırakmanız ayrıca gırtlak kanseri tedavilerini daha iyi tolere etmenize yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra bol meyve ve sebzeli sağlıklı bir beslenme tarzı benimseyin. Meyve ve sebzelerdeki vitaminler ve antioksidanlar gırtlak kanseri riskini azaltabilir. Kimyasallara karşı tedbirli olun. Zararlı kimyasal dumanları solumaktan kaçının. Çalıştığınız odayı iyice havalandırın.”

