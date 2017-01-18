GIGI HADID GELİYOR, AÇILIN!



21 yaşındaki Filistin asıllı ABD’li süpermodel Gigi Hadid’den Türk hayranlarına müjdeli haber!

Dünyaca ünlü modelleri Türkiye’ye getiren Barış Eraslan bu yıl Gigi Hadid’i ağırlayacak. Yılda iki kez Antalya’da muhteşem bir moda şovuna imza atan Dosso Dossi Holding’in ortaklarından Barış Eraslan, müjdeyi verdi… Eraslan, bugüne kadar İrina Shayk, Adriana Lima ve Miranda Kerr gibi dünyaca ünlü modelleri Türkiye’ye getiren Dosso Dossi de bu yıl güzel model ve oyuncu Gigi Hadid’i ağırlamak istediklerini söyledi.

