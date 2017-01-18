Abone Ol

 

GIGI HADID GELİYOR, AÇILIN!

Mandatory Credit: Photo by Julian Mackler/BFA.com/REX Shutterstock (4745440bd) Gigi Hadid Costume Institute Gala Benefit celebrating China: Through the Looking Glass, Metropolitan Museum of Art, New York, America - 04 May 2015
21 yaşındaki Filistin asıllı ABD’li süpermodel Gigi Hadid’den Türk hayranlarına müjdeli haber!

Dünyaca ünlü modelleri Türkiye’ye getiren Barış Eraslan bu yıl Gigi Hadid’i ağırlayacak. Yılda iki kez Antalya’da muhteşem bir moda şovuna imza atan Dosso Dossi Holding’in ortaklarından Barış Eraslan, müjdeyi verdi… Eraslan, bugüne kadar İrina Shayk, Adriana Lima ve Miranda Kerr gibi dünyaca ünlü modelleri Türkiye’ye getiren Dosso Dossi de bu yıl güzel model ve oyuncu Gigi Hadid’i ağırlamak istediklerini söyledi.

 

Bunları Unutma!

 

Sen Hala İzlemedin Mi?

 

 

 

 