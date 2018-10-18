GIGI HADID KİLO ALMAYA ÇALIŞIYOR





Gigi Hadid, kilosu hakkında yapılan yorumlarla yüzleşmeye devam ediyor. Modelliğe başladığı ilk yıllarda kilolu olmasından dolayı eleştirilen modelin, şimdi de ne kadar zayıfladığı konuşuluyor.

Bir süredir; bağışıklık sisteminin bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi vücuda zarar veren antikorları tiroit bezine yönlendirerek yok etmeye çalışması olarak bilinen haşimato hastalığıyla mücadele eden Gigi, internetteki trollerden sıkıldığını dile getiriyor.

Geçtiğimiz gün yakın arkadaşları Kendall Jenner ve Ashley Graham‘la birlikte bir konferansa katılan güzel model, kilo problemiyle ilgili sorulan sorulara şöyle yanıt verdi: “Kıvrımlı hatlara sahipken vücudumu seviyordum. Sonra kilo verdim. Evet, çok zayıf olduğumu biliyorum. Aynaya bakıyorum. Hamburger yemeye ve squat yapmaya çalışıyorum.”



