GERÇEKTEN PILATES YAPTIĞINDAN EMİN MİSİN?





Son yılların popular mesleklerinden biri pilates eğitmenliği, artık köşe başında bir pilates stüdyosu bulmak mümkün. Acaba bu stüdyolardan kaç tanesi gerçekten pilates yaptırıyor?

Bu bilgiler ışığında en azından sen de eğitmenlerini ve gittiğin stüdyoları sorgulayabilirsin. Eğer bu koşulları karşılayabilen ya da bu koşulları sağlamak için kendini geliştiren bir stüdyoda pilates yapıyorsan doğru yerdesiniz demektir ve gönül rahatlığıyla gitmeye devam edebilirsin.

Her eğitmenin bu koşulları aynı anda sağlaması mümkün olmayabilir. Bu eğitmeninin kötü olduğu anlamına gelmez. Bu uzun bir süreç.

Sağlığına faydalı olsun derken aksine zarar görmemen için eğitmeninde dikkat etmen gerekenleri İstanbul Pilates &Yoga Studio derledi.

• Ders yaptığın eğitmen hangi eğitimleri almış? Eğitimlerinin tüm modüllerini tamamlamış mı, kullandığı tüm ekipmanların eğitimlerini almış mı? Kendini geliştirmeye çalışan, istekli, eğitimlerini tamamlamış ya da eğitimlerine devam eden eğitmenler seçmeye çalışabilirsin.

• Sosyal medyada takipçisinin çok olması ya da ünlülerle çalışması, eğitmeninin iyi olduğu anlamına gelmeyebilir.

• Eğitmenin anatomiye, hareket bilimine, sakatlıklara ne kadar hakim? Eğer anatomiye ve hareket bilimine hakim olmayan bir eğitmenle çalışıyorsan, bilin ki hangi hareketi hangi amaçla yaptırdığını bilmiyordur. Hangi hareketi neden yaptırdığını bilmeden senin postürünü nasıl düzeltebilir, performansınızı nasıl arttırabilir ya da sizi sakatlıklardan nasıl koruyabilir?

• Ders sırasında kaslarınızın çok çalışması ya da yorulman her zaman doğru pilates yaptığın anlamına gelmemektedir. Gerçek pilateste en basit harekette bile iç derin kaslarının aktif olduğunu ve uzadığını hissedersin. Doğru pilateste, ilk amaç hareket kaslarından önce postür kaslarını kuvvetlendirmektir. Böylece daha az enerji harcayarak, hareket kaslarını daha az yorarak, daha az strese sokarak hayatınıza devam edersin. İçten yüzeye doğru kuvvetlenir, temelini sağlamlaştırırsın. Bu da uzun vadede olabilecek tüm sakatlıklardan korunmanı sağlar.

• Eğitmenin vücudunun hizalanmasına ne kadar bakıyor? Tüm hizalanmaya hakim mi anlamaya çalış. Yalnızca karnını içeri çek demek maalesef yeterli olmuyor. Boynun, göğüs kafesin, kalçan, dizin, ayakların nerede diye kontrol ediyor mu? Hizalanmanı düzeltmen için sana komutlar veriyor mu? Eğer hareketleri doğru hizalanma ile yapmıyorsan gerçek anlamda pilates yapmıyorsundur.

