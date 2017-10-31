GENLERİNİN SANA NASIL BESLENMEN GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİĞİNİ BİLİYOR MUYDUN?





Sağlıklı bir yaşam için tek yapman gereken hayatı akışına değil genlerinin rehberliğine bırakmak. DNA şifrelerinin analizine dayanan Genetik Beslenme Profilin ile kişisel beslenme rutinin, uygun diyet & spor türün ve obezite, kalp hastalığı, hipertansiyon vb. kronik hastalıklardan korunmak için ihtiyacın olan tek şey, beslenme rehberin “QLife Fit Testi”nde!

Sağlıklı yaşam artık herkesin gündeminde. Şehir hayatı, hava kirliliği, doğal olmayan besinler ve stres hepimizi her geçen gün sağlıklı olmaktan biraz daha uzaklaştırıyor. Hayatlarımızı etkileyen bunca olumsuzluk arasında “Nasıl Daha Sağlıklı Yaşayabiliriz?” sorusu herkesin kafasını kurcalıyor. Sağlıklı yaşamın temelinde genetik aktarımlar ve çevresel etkenler çok büyük rol oynuyor. Özellikle beslenme, çevresel etkenler listesinin en üst sırasında yer alıyor.

QLife Genomics tam da bu noktada, genetik aktarımlarla beslenme arasındaki bağdan yola çıkarak “QLife Fit Testi” ile DNA kodlarını analiz ediyor ve kişiye özel “Genetik Beslenme Profili”ni oluşturuyor. Böylece genlerin sana ne yemen ne yememen gerektiğinden tut, hangi vitaminlere ihtiyacın olduğunu ve hatta yatkın olduğun spor türünü bile söylüyor. Tek yapman gereken genlerinin sesine kulak verip hayatı akışına değil genlerinin rehberliğine bırakmak. Peki bir DNA analizi olan “QLife Fit Testi”nde neler incelenmektedir?

• Metabolik Faktörler: Kafein Metabolizması, Tuz Metabolizması, Laktoz İntoleransı, Obezite Riski, Glüten Hassasiyeti

• Vitaminler ve Beslenme İhtiyacı: B6 Vitamini, B12 Vitamini, D Vitamini, B9 Vitamini (Folik Asit), Omega-3 ve Omega-6 Riski

• Uygun Diyet Türleri: Az Yağlı Beslenme, Akdeniz Tarzı Beslenme, Dengeli Beslenme

• Uygun Spor Türü: Gelişmiş Kas Gücü, Az Kas Gücü

“QLife Fit Testi”nin uygulaması oldukça pratik. QLife Genomics’in web sitesi üzerinden tek tıkla ya da müşteri hizmetlerini arayarak “QLife Fit Testi” kitini talep ediyorsun. Adresine gelen kit içinde yer alan materyaller, ne yapman gerektiği konusunda sana kolayca yönlendiriyor. Kit içinde yer alan aparatla ağzından bir sürüntü örneği alarak, bu örneği kit içerisinden çıkan biyolojik atık torbasına koyuyorsun. Doldurduğun formlarla beraber kargo poşetine yerleştirip poşet üzerinde yazan adrese ücretsiz olarak gönderim yapıyorsun.

Verdiğin örnek üzerinden elde edilecek DNA’n ile genetik yapın, QLife Genomics’in en son teknolojiye sahip laboratuvarında, uzman kadro eşliğinde test edilip beslenme ve genetik bilimler alanında tanınan doktorlar tarafından analiz ediliyor. Testte incelenen tüm parametrelerin detaylı analizinden oluşan sonuç raporu, 2-3 hafta içerisinde sana teslim ediliyor.

DNA kodlarının analizine dayanan ve bireyin “Genetik Beslenme Profili”ni çıkararak, kişiye özel bir beslenme pratiğinin oluşmasına yardımcı olan “QLife Fit Testi” ile genetik yapınıza uygun bir beslenme rutini oluşturabilirsin. DNA şifrelerin ışığında sana özel olarak oluşturulacak analiz raporu ile sağlıklı bir yaşam için genlerinin sana söylediği ipuçlarını takip edebilirsin. Böylece, uygun diyet tipini belirleyebilir, obezite, kalp hastalığı, hipertansiyon vb. kronik hastalıklardan korunmak için genetik yapına uygun beslenme rehberini de içeren yol haritasını takip ederek sağlıklı ve kaliteli yaşamının anahtarına sahip olabilirsin.

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Aşağıdaki soruyu doğru cevaplayan 2 kişiye, sağlıklı beslenme ve uygun diyet/spor türünü belirlemede yol gösterecek QLife Fit Testi’ni hediye edeceğiz. Yapman gereken haberimize göz atıp cevabı bulman ve aşağıdaki “Yorum” kutucuğuna yazman. Bol şans!

“QLife Fit Testi ile kişiye özel oluşturulan profilin ismi nedir?”



