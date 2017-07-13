GENLERİNE GÖRE BELSEN,KİLONU KONTROL ET VE YAŞLANMAYI DURDUR





Dünyaca ünlü Doktor Sharon Moalem’ın “Genetik Şifrenizi Kırın” kitabı Sola Yayınları etiketi ile raflarda yerini aldı.

“Geleneksel diyet tavsiyelerini altüst edecek bilgiler sunan “Genetik Şifrenizi Kırın”, sağlığınızda ve beslenmenizde en önemli şeyin genlerimiz olduğunu okurlara sunuyor. Genetik Şifrenizi Kırın, kendi genlerinize göre beslenmeniz ve yaşamınızı düzenleyebileceğiniz yolları ve teknikleri adım adım takip edebileceğiniz programları okurlarına gösteriyor.

Bir Nörogenetikçi ve New York Times Bestseller yazarı olan Doktor Sharon Moalem genetik kodlarımıza göre beslenme ve yaşamanın önemli beş prensibini 20 yıldan uzun süren genetik araştırmaları çerçevesinde veriyor.

Sharon Moalem dünyanın en önemli ödüllerini kazanmış bir bilim adamı, kaşif ve New York Times Bestseller yazarıdır. Kitapları tüm dünyada meşhur olmuş ve 35’den fazla dile çevrilmiştir. Bioteknoloji ve insan sağlığı alanında 25’den fazla keşfi için patenti bulunmaktadır. Genetik konusundaki klinik araştırmaları dünyaya hızla yayılmaktadır.

