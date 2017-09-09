GENÇLİK İKSİRİ 5 BESİN

Yıllara meydan okumak için bazı besinleri daha fazla tüketmen gerek.

Her ne kadar bilim kurgu filmlerinden çıkma gibi dursa da, bilim insanları bazı bileşenlerin metabolizmayı iyileştirerek, enerjiyi arttırarak ve insülin duyarlılığını geliştirerek zamanın etkilerini tersine çevirebileceğini söylüyorlar. Daha da iyi haberler var: Yıllara meydan okumak için ihtiyaç duyduğumuz bu bileşenleri bazı meyve ve sebzelerden elde etmemiz mümkün.

Washington University School of Medicine’da gerçekleştirilen araştırmada, vücutta doğal olarak da üretilen nikotinamid mononükleotidin (NMN) tüketilmesine bağlı olarak hayvanlarda yaşlanmanın geriletildiği ortaya çıktı. Hayvanlar üzerine yapılan araştırmaların başarılı olmasının ardından, araştırmacılar, deneylerini insanlar üzerinde de denemeye karar verdiler.

Cell Metabolism‘de yayımlanan araştırmada, NMN içerikli su içen yaşlı farelerin metabolizmalarında ve enerji stoklarında iyileşme yaşandığı ortaya çıkmıştı. İlginç bir şekilde, aynı suyun genç fareler üzerinde hiçbir etkisinin bulunmadığı da belirtiliyordu. NMN stoklarımız yıllar içerisinde azaldığı için, yaşlı farelerin NMN takviyesine ihtiyaç duydukları düşünülüyordu.

NMN, avokado, brokoli, edamame, salatalık ve lahana gibi meyve ve sebzelerde bulunuyor. Peki tüm bunlar, sebze tükettiğimiz sürece sonsuza kadar yaşayabileceğimiz anlamına mı geliyor? Tam olarak öyle değil. Deneyde yer alan farelerin tükettikleri suda, sebzelerdekinden çok daha fazla miktarda NMN bulunuyordu. Her ne kadar aynı etkiyi sağlayabilecek kadar sebze tüketmemiz mümkün olmasa da, anti-aging etkilerinden faydalanabilmek için çok sayıda besine yönelebilmemiz mümkün.