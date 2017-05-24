GENÇLİK, 20’Lİ YAŞLARDA ALINAN ÖNLEMLERLE KORUNUYOR





20’li yaşlardan itibaren hyalüronik asitin azalması ile birlikte cildimiz nemini, canlılığını, parlaklığını kaybetmeye ve ilk kırışıklıklar görünmeye başlıyor. Yaşlılık belirtilerinin önüne geçmek için erken yaşta önlem alınması gerektiğine ve güzellik iksiri olarak adlandırılan gençlik aşısının gençler için en güvenli yöntem olduğuna vurgu yapılıyor.

Vücudumuzun doğasında var olan hyalüronik asit, cildimize nemi, canlılığı, parlaklığı ve gerginliği veren hücre matriksini oluşturuyor. 25-30 yaşından itibaren hyalüronik asitin azalmaya başlaması ile birlikte cilt de nemini kaybetmeye başlıyor. Nemi olmayan, direnci zayıflayan cilt ise mat, soluk hale gelerek, zamanla kırışıyor ve sarkıyor. 20’li yaşlarda yaşlılık belirtilerinin önüne geçmek adına önlemler alınması gerektiğine vurgu yapan, İstanbul Estetik doktorlarından Medikal Estetik Hekimi Dilay Yılmaz Demiryontar, güzellik iksiri olarak adlandırılan gençlik aşısının, gençler için güvenli bir yöntem olduğunu belirtiyor.

Önleyici ve Tamamlayıcı Bir Tedavi

Cildi güneş, rüzgar, alkol gibi dış etkenlerden zarar görmüş veya yaşlanma sürecine girmiş tüm cilt tiplerinde önleyici ve tamamlayıcı bir tedavi olan gençlik aşısından bahseden İstanbul Estetik doktorlarından Demiryontar, “Cildin nemini, canlılığını, parlaklığını kaybetmeye başladığı andan itibaren saf olarak üretilmiş hyalüronik asit türevleri ideal bir çözüm olmakta. Uyguladığımız saf hyalüronik asitin en önemli özelliği olan su tutucu etkisi cilde nemini verir. Cildin kendi ürettiği hyalüronik asiti, kolajen ve elastin gibi gençlik veren kompanentlerini uyararak, onların yeniden üretilmesini sağlar. İşte bu nedenle uygulama, GENÇLİK AŞISI adını almıştır. Problemi olmasa da ışıltı, pürüzsüzlük, nem isteyen gençler için güvenli bir uygulamadır.” açıklamasında bulundu.

Güzellik İksiri

Uygulamayı güzellik iksiri olarak adlandırdığını belirten Demiryontar, “Yaşınız söz konusu olduğunda boyun, dekolte ve eller sizi ele verir. Genellikle bu bölgeleri ihmal ederiz. İşte bu bölgeler için hem koruma hem de anti-aging tedavide en tercih ettiğim uygulamadır. Bu nedenle, ben buna “Güzellik İksiri” diyorum. Uygulama, lokal anestezik krem uygulanmış cilde, ince iğnelerle saf hyalüronik asit enjeksiyonu ile yapılıyor. İşlem 15-20 dakika sürüyor. Ürünün teknolojisine göre değişmekle birlikte tek seansta 6-9 ay kalabilen ürünler mevcut.” ifadelerini kullandı.

